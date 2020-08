Elezioni regionali: Marco Scajola “In cinque anni investiti oltre 39 mln di euro per l’edilizia scolastica in provincia di Imperia"

"In cinque anni investiti oltre 39 milioni di euro per l’edilizia scolastica in provincia di Imperia".



L’Assessore regionale uscente Marco Scajola, candidato con Cambiamo per Toti Presidente, fa il punto sugli investimenti in edilizia scolastica: “Siamo intervenuti in modo importante sulla sicurezza degli edifici scolastici, perché la tutela dei nostri figli, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico, è una priorità assoluta".



"Il futuro di un Paese è investire nelle nuove generazioni- afferma l’assessore Marco Scajola - Dal 2015 al 2020 abbiamo investito oltre 39 milioni di euro in provincia di Imperia per la riqualificazione, l’adeguamento alla normativa antincendio, la nuova costruzione e l’ ampliamento di vari edifici scolastici".



"Intendiamo mantenere questo impegno nel settore anche nei prossimi cinque anni per il benessere e la tutela dei nostri ragazzi e di tutto il personale. - conclude Scajola - Per troppi anni le scuole sono state abbandonate, trascurate. Con il nostro lavoro è invece cominciato un percorso serio e concreto con interventi importanti e puntuali".