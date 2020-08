Sanremo: caso Sindoni, un lettore "Perdiamo pilastro importantissimo, spero che ritiri le dimissioni"

Il lettore Lorenzo ci ha inviato alcune considerazioni sulle dimissioni del vicesindaco di Sanremo, Alessandro Sindoni.



"Una vicenda sicuramente da chiarire nelle sedi opportune che hanno portato alle dimissioni dell'avvocato Sindoni. Queste dimissioni assolutamente da rispettare credo e spero vengano ritirate perchè una città come Sanremo non può assolutamente perdere una figura fondamentale non solo per l'attuale amministrazione ma per tutta la città dei fiori anche perchè da giugno 2019 con la riconferma del sindaco Biancheri l'avvocato Sindoni ha lavorato per la città con delega al turismo, sport, orchestra sinfonica, affari legali e vice sindaco ottenendo importanti risultati basti pensare alla sua coraggiosa scelta di portare il festival della canzone italiana al di fuori del teatro Ariston di Sanremo che grazie all'attuale Sindaco e il presentatore Amadeus ha avuto un enorme successo portando sul palco di piazza Colombo cantanti del calibro di Emma, Zucchero, Mika, Antonacci seguiti da moltissime persone in una piazza Colombo in maniera del tutto gratuita riuscendo ad accontentare tutti da esercenti, albergatori, ristoratori che hanno vissuto un marzo da favola. Detto questo Sanremo perde un pilastro importantissimo con le sue dimissioni che mi auguro possano essere ritirate e che questa vicenda si risolva nel più breve tempo possibile continuando lo splendido lavoro fatto per il bene di tutta la collettività".