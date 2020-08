Imperia: degrado sui marciapiedi di via San Pio, lettore chiede sfalcio delle erbacce e pulizia quotidiana

Il lettore Gino Boffa chiede maggiore cura per Via San Pio da Pietrelcina a Imperia.



"Vi segnalo che in Via San Pio da Pietrelcina nel popoloso quartiere di Castelvecchio ad Imperia, da quando è stata aperta questa trafficata arteria, non si è mai vista effettuare la pulizia manuale visto che i marciapiedi sono in condizioni da terzo mondo, non tanto per il dissesto quanto per il degrado. Non siamo cittadini di serie b ma da questa Amminostrazione pretendiamo un po’ di rispetto, sia pet chi lavora e per chi ci abita facendo effettuare lo sfalcio erba e una pulizia quotidiana".