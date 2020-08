Ventimiglia: provatizzazione dell'asilo nido L'Aquilone, il PD replica all'assessore Riolfo “Imbarazzo nel dover rendere conto della scelta”

Il PD ventimigliese replica all'assessore Mabel Riolfo in merito alla questione della privatizzazione dell'asilo nido L'Aquilone.



“Il nervosismo con il quale l'assessore ha risposto evidenzia chiaramente il suo imbarazzo nel dover rendere conto della scelta di esternalizzare il nido L'Aquilone - dicono dal PD di Ventimiglia - parla d'altro per non rispondere nel merito. Che abbia ordinato i banchi necessari o tre tensostrutture richieste, non ci pare una grande impresa, mentre per quanto riguarda la manutenzione degli edifici scolastici, ricordiamo che l'amministrazione Ioculano ha investito molto più di tutte le precedenti amministrazioni, pertanto nulla di nuovo. Relativamente alla privatizzazione del nido, non ci rassicura affatto sapere che sarà “solo” il servizio educativo ad essere esternalizzato. Assessore, ma cosa dice? È proprio il servizio educativo che costituisce ed identifica l'essenzialità di un nido d'infanzia. Lei spreca un personale altamente qualificato da anni di esperienza e formazione, getta alle ortiche un importante capitale umano, senza nemmeno capirne la gravità?”.