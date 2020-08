Ventimiglia: appalto nettezza urbana, la giunta Scullino replica al PD "Tentano di giustificare l'ingiustificabile"

"Riteniamo che purtroppo il PD di Ventimiglia non abbia capito il problema e in modo infelice tenta di giustificare l'ingiustificabile. Se non è così e hanno capito di cosa si sta parlando, allora vuol dire che come al solito la buttano in caciara per cercare di fare confusione".

Così l'amministrazione del sindaco Gaetano Scullino replica al PD di Ventimiglia, in merito all'appalto della nettezza urbana (LEGGI LA NOTIZIA QUI). "Gli organi di stampa hanno chiesto al Sindaco Scullino se era vero che nel capitolato in quesitone, fatto da Ioculano e sotto la sua amministrazione di sinistra, era stato previsto che non in tutte le domeniche dell'anno sarà effettuato lo spazzamento. - proseguono dalla giunta - Il sindaco Scullino dopo aver verificato con gli uffici ha risposto affermativamente, perchè così è stato previsto dell'appalto predisposto dall'amministrazione del PD che prevede lo spazzamento solo per circa un terzo delle domeniche dell'anno. Le zone nulla c'entrano".



"Ha detto anche il sindaco Scullino, e qui lo ripetiamo e confermiamo, che come da subito dichiarato l'appalto predisposto da Ioculano e dalla sinistra ventimigliese del PD, dopo anni e anni di preparazione, è stato messo in gara così come trovato sotto la responsabilità politica di chi lo aveva preparato per un semplice motivo: rivederlo, farlo condividere e metterlo in approvazione in tutti i 18 comuni del comprensorio avrebbe comportato ulteriori lunghe proroghe non giustificabili, al limite della responsabilità amministrativa e forse anche penale. - aggiungono dalla giunta - Prorogare un appalto che vale circa 100 milioni per l'intero comprensorio, come tutti possono capire, tranne il PD di Ventimiglia, vorrebbe dire correre il rischio di avvantaggiare chi svolge il servizio oggi e svantaggiare i concorrenti che attraverso la gara potrebbero aggiudicarselo".



"Questo non è ribalzare la palla, questa è buona e sana amministrazione che il PD di Ventimiglia non vuole comprendere. E' evidente, come più volte dichiarato, che se l'appalto sarà un buon appalto il merito va all'amministrazione precedente, se è un pessimo appalto l'amministrazione Ioculano si prenderà le responsabilità politiche di aver fatto male anche l'appalto più importante del comprensorio. - analizzano dall'amministrazione - Ci pare logico e lineare, tranne che per il PD di Ventimiglia, il ragionamento: ci dispiace ma 'no se peu sciuscià e sciorbì'. Per quanto riguarda infine alla domanda rivoltaci se noi, e anche l’Amministrazione di Bordighera, abbiamo capito che da quando partirà il nuovo appalto il servizio dovrà essere svolto in modo comprensoriale, rispondiamo che pare chiara la scelta fatta in precedenza in questa direzione che sarà stata un'ottima scelta se da questo appalto deriveranno economie di scala che porteranno benefici, però non deve ridurre la quantità e qualità del servizio".



"Se fare tutto insieme, invece, vuol dire penalizzare la qualità del servizio per e a carico dei cittadini di Ventimiglia, dichiariamo da subito che non possiamo avallare questo modo di gestire la cosa pubblica. Ma aspettiamo e vediamo, se avete fatto la scelta giusta lo riconosceremo, attualmente però non pare così" - concludono dalla giunta Scullino.