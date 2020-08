Affermazioni di Sansa sulla sanità in provincia di Imperia: Gatti (Lega) "Mi ha infastidito. Abbiamo strutture e operatori efficienti"

"Le strutture sanitarie dell’Imperiese sono efficienti grazie soprattutto agli operatori che vi prestano servizio".

La candidata Monica Gatti (Lega Liguria Salvini) replica così al candidato presidente Ferruccio Sansa in merito alle dichiarazioni sulla sanità in provincia di Imperia.

"Lo voglio sottolineare in questo particolare momento storico, ribadendo anche l’importanza del mantenimento del punto nascita nel capoluogo imperiese, per il quale mi sono da sempre battuta in Consiglio Comunale e in Commissione Consiliare. - afferma Monica Gatti - Mi hanno quindi infastidita le parole e le asserzioni del candidato Ferruccio Sansa, che non approvo, perché non le ritengo veritiere, e poi le considero lesive della reputazione dei nostri stessi ospedali e del nostro personale sanitario, della fiducia che le giovani gestanti ripongono nel nostro servizio sanitario".