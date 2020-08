Elezioni regionali, Tommasini (Liguria Popolare): “Portiamo avanti la sanremesità con grande attenzione a infrastrutture, entroterra e turismo” (Video)

Dalla terrazza della Canottieri Sanremo Sergio Tommasini, rientrato in città dalla Costa D'Avorio dove si ora risiede per lavoro, ha voluto invitare Liguria Popolare per un aperitivo che fosse anche l'occasione per fare il punto sulla corsa alle elezioni regionali.

Presenti anche il candidato di Liguria Popolare, Antonio Bissolotti, il presidente regionale del partito, Andrea Costa, e i consiglieri comunali Andrea Artioli e Piero Correnti oltre a molte amici e simpatizzanti.

Nei loro interventi ai nostri microfoni sia Sergio Tommasini che Andrea Costa hanno ribadito la natura civica e moderata del movimento Liguria Popolare, con grande attenzione per il territorio e, in particolare, per la città di Sanremo.

Le interviste a Sergio Tommasini e Andrea Costa