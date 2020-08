Elezioni regionali: da Bordighera il PD presenta i quattro candidati del collegio imperiese “Siamo nella città della vice presidente che scappa” (Foto e Video)

Il Partito Democratico ha scelto Bordighera come sede per la presentazione dei quattro candidati che correranno alle prossime elezioni regionali nel collegio di Imperia. “Siamo nella città della vice presidente di Regione che scappa e si candida a Genova, qui sulla sanità ha fatto solo promesse” hanno dichiarato i ‘dem’ locali in sede di presentazione dei nomi scelti per la corsa alle regionali con ovvio riferimento a Sonia Viale, candidata per la Lega non nel collegio di Imperia, ma in quello del capoluogo.

Il PD ponentino punta sull’ex sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, sul presidente di Amaie Energia, Andrea Gorlero, sul consigliere comunale di Cervo, Elena Annina e sul vice segretario del Pd di Imperia, Claudia Regina.

La presentazione si è tenuta questa mattina a Bordighera, prima di fronte al Palazzo del Parco, poi davanti all’ospedale ‘Saint Charles’ alle presenza di Nuccio De Bonis per il coordinamento regionale del partito e Cristian Quesada per la segreteria provinciale.

Quattro i temi cruciali portati oggi alla presentazione: sanità, rispetto dell'ambiente, cultura e accoglienza. Non sono mancate, in particolare in relazione al tema sanità, le accuse pesanti all'attuale amministrazione regionale e, in particolare, all'assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale.

Le interviste

“Quello che siamo riusciti a mettere in campo è una lista particolarmente forte e competitiva - ha affermato Cristian Quesada della segreteria provinciale del Pd - ciò che deve risaltare è la territorialità di questa lista. Il Pd è un partito radicato sul tutto il territorio e si è preso un impegno. La candidatura di Ioculano rappresenta l’estremo ponente, lui ha già fatto il sindaco e il nostro giudizio è ottimo sul suo operato e rappresenta perfettamente questo tratto di territorio. Sulla zona di Sanremo c’è Andrea Gorlero presidente di Amaie Energia e in questi anni ha portato in avanti una serie di progetti importanti tra cui, in ultimo, l’acquisizione della pista ciclabile che è un fiore all’occhiello per il turismo del territorio. Claudia Regina per la zona di Imperia che è particolarmente impegnata professionalmente nel mondo delle cooperative e Elena Annina da sempre impegnata nel settore della cultura del golfo dianese. Il Pd, continua, a livello provinciale si è preso un impegno rappresentando queste quattro persone. Nessuno deve rimanere indietro nell’azione che noi proponiamo nei prossimi anni per lo sviluppo di questo territorio. Abbiamo deciso di fare la presentazione delle liste a Bordighera poiché questa città diventa una città simbolo della campagna elettorale. Il vicepresidente della Regione e assessore alla sanità decide di ‘scappare’ da quello che è il suo territorio, la sua città, per candidarsi a Genova. Generalmente chi fugge non crede di aver fatto sostanzialmente un buon lavoro e lei (Sonia Viale, ndr) ha probabilmente pensato questo andando a candidarsi nel collegio di Genova, un collegio che non è il suo. L’iniziativa l’abbiamo realizzata davanti all’ospedale di Bordighera perché è uno degli emblemi dell’amministrazione di centrodestra in questi cinque anni. Si tratta, ha concluso, di un ospedale che ogni tre mesi secondo la narrazione dell’amministrazione è pronto a partire, ma siamo sempre alla situazione ereditata cinque anni fa. Questa mattina non posso che dire, a nome della federazione provinciale del Pd, grazie a tutti i candidati i quali stanno facendo una campagna elettorale sui contenuti e nei prossimi 30 giorni gireremo particolarmente il territorio per far capire quella che è la nostra proposta. In questo territorio abbiamo una serie di soluzioni che vogliamo proporre e nel prossimo mese li renderemo il più pubbliche possibile per far capire alle persone che il nostro è un partito che può rappresentare e dare delle soluzioni".

Nuccio De Bonis, della segreteria regionale del Pd, ha invece posto l'accento sulla candidatura alla carica di governatore di Ferruccio Sansa. "L’accordo che abbiamo fatto è stato il più largo possibile, siamo soddisfatti- ha dichiarato- Il candidato Sansa rispetto a tutti i candidati proposti è stato colui il quale raccoglieva più consenso nei sondaggi. È stata un’operazione coraggiosa. Cinque anni fa Toti, giornalista come Sansa, ma un giornalista del Tg4 e dunque di regime, a mio avviso è stato messo un candidato di regime. In questo accordo noi abbiamo scelto un candidato giornalista che ha criticato negli anni sia il Pd che i Cinque stelle. Se si vuole cambiare non si può mettere, come ha fatto il centro destra, un giornalista di regime. Abbiamo dato, continua De Bonis, un segnale di cambiamento forte in questa regione. Mentre il centrodestra nelle regioni del nord, e non in Liguria, nonostante abbiamo amministrato con un’edilizia sfrenata, privatizzazione della sanità, con scelte non di carattere pubblico ha comunque portato sotto il profilo economico dei risultati. Noi siamo l’unica regione del nord che ha tutti i parametri, economici, sanitari e sociali, che sono andati indietro. Siamo una regione in forte recessione. I risultati di Toti in questi cinque anni sono disastrosi. L’emergenza coronavirus ha dimostrato quanto sia importante la sanità e il trasporto pubblico e noi pensiamo con il nostro programma, che a breve presenteremo, di dimostrare un cambio completo delle linee amministrative di questa regione e, ha concluso, questo programma pensiamo che possa ribaltare i dati della Liguria e permetterci di risalire la china. Siamo fiduciosi nel risultato, ci impegneremo in queste settimane per illustrare il nostro programma e il merito”.