Elezioni, Baggioli (FdI): "“In Provincia di Imperia Forza Italia sta crescendo molto grazie anche alla scesa in campo di Claudio Scajola"

“La campagna elettorale è partita. Ho letto e ascoltato molti interventi ed interviste e ritengo quindi doveroso soffermarmi su alcuni aspetti promuovendo anche una novità”. Ad intervenire con alcune considerazioni è il Commissario di Forza Italia della Provincia di Imperia Simone Baggioli.



“In Provincia di Imperia - spiega Baggioli - Forza Italia sta crescendo molto grazie anche alla scesa in campo di Claudio Scajola, creatore di Polis e valore aggiunto di un Gruppo di moderati ai quali fanno parte altre forze politiche. Un progetto di vero e proprio rilancio di idee legate a quei valori nei quali mi rispecchio perfettamente e che, come me, sono un punto di riferimento per tutte le Donne e gli Uomini che oggi, più che mai, con impegno e voglia di ricostruire, contribuiscono con entusiasmo e spirito di squadra.

Una squadra che cresce e che è cresciuta in pochi mesi rappresentando una vera e propria Famiglia fatta di tanti amici con un unico obiettivo: costruire per crescere.

Con tutti i nostri Commissari Cittadini, i Comitati, la nostra rappresentativa femminile con Azzurro Donna, i giovani, raggiungeremo, in Provincia, una percentuale tale di consenso che sarà sicuramente traino a livello regionale. Un sogno che a Gennaio pareva inarrivabile.

Poi, dopo tanto lavoro, sinergia e notti insonne, e con l’aiuto dell’On. Giorgio Mulè e del Coordinatore Regionale Carlo Bagnasco il Progetto ha preso forma.

È vero, tra un mese parleranno i numeri ma sono convinto che saranno dalla nostra parte.

Venendo alla novità, non mi sono dimenticato, è con immenso piacere che dopo vari confronti interni si è scelto di nominare quale Commissario ad Imperia un giovane referente, capace e preparato, individuato nella persona di Pietro Ciccione, figlio di Daniele, attuale capogruppo nella lista a sostegno del Sindaco di Imperia Claudio Scajola Obiettivo Imperia.

Auguro a lui ed al suo staff - che verrà costituito a breve - un buon lavoro ed un in bocca al lupo”.