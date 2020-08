Elezioni Regionali: occupazione in provincia di Imperia, Berrino "Il patto per il lavoro nel turismo, ha prodotto 600 contratti per oltre 600mila euro"

Il patto per il lavoro nel turismo ha prodotto in provincia di Imperia alla settimana scorsa oltre 600 contratti di lavoro per un impegno totale di oltre 600mila euro.

E’ il dato significativo fornito dall’assessore regionale uscente Gianni Berrino, candidato con Fratelli d’Italia per il secondo mandato dell’amministrazione regionale guidata dal presidente Giovanni Toti. In questi anni, Berrino ha gestito una delega importante, quella alle politiche occupazionali, un campo determinante soprattutto ora a causa dell’emergenza economica sviluppatasi in parallelo con la pandemia.

“L’emergenza esiste da 5 anni. - conferma Berrino - la Liguria come altre regione italiane soffre di un tasso di disoccupazione che necessariamente deve essere abbassato. In questi anni abbiamo fatto il possibile con politiche attive del lavoro dedicate sia ai giovani con Garanzia Giovani sia con politiche mirate a chi ha più di 29 anni, 40 anni, 60 anni. Un dedalo di offerte che hanno portato qualche migliaio di persone e qualche centinaio in provincia di Imperia a trovare lavoro e avere contatti con il mondo del lavoro in tutti i settori”.“L’emergenza Covid ha acuito questa crisi. Dal 17 agosto è caduto il divieto di licenziamento messo al 17 marzo quindi d’ora in poi, dovremo capire come il mercato del lavoro si evolve e quanti licenziamenti verranno fatti. - sottolinea l’assessore regionale - Per il momento abbiamo messo in atto alcuni strumenti che sono stati apprezzati, ad esempio il patto per il lavoro nel turismo, dedicato al settore turistico ma che è stato allargato quest’anno anche a stabilimenti balneari, pasticcerie, bar, ristoranti, self-service, hotel, pensioni e tutto ciò che è campo turistico”.“Ha prodotto in provincia di Imperia alla settimana scorsa oltre 600 contratti di lavoro per un impegno totale di oltre 600mila euro per la sola riviera dei fiori. - annuncia Berrino - molti di più del 2019 dove l’impegno era stato di oltre 400mila euro per 400 posti di lavoro e contratti sottoscritti. Un bell’aiuto sia alle imprese ma soprattutto ai lavoratori quelli stagionali che qua in provincia di Imperia, come in altre zone turistiche della nostra regione, sono molti”.“Poi, ci siamo fatti, carico di alcune iniziative che hanno avuto l’ok del Ministero del Lavoro, come ad esempio quella dei marittimi. - spiega - Con il Covid a marzo sono stati sbarcati in tutta Italia migliaia di persone, in qualsiasi parte del mondo e senza nessuna protezione finanziaria. Molte volte sono dovute tornare a spese loro nelle loro case e molti nella nostra regione”.“A luglio parlando con il ministro in una video conferenza ho fatto la proposta di andare incontro con un aiuto economico, come ausilio di reddito per queste persone che da marzo non hanno più nulla, né stipendio né nessun aiuto e nel decreto agosto, nell’articolo 10 è stato aggiunto questo aiuto economico per i marittimi sbarcati. - rimarca l’assessore regionale - Quindi una grande soddisfazione partita dalla Liguria, in questo caso dalla provincia di Imperia che aiuterà non solo persone residenti nell’imperiese o nella nostra regione ma in tutta Italia. Di questo sono anche particolarmente soddisfatto per lo stimolo e l’azione propositiva che abbiamo saputo fare in un campo così difficile in un momento così difficile per l’occupazione”.