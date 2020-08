Cumuli di cartoni abbandonati a Badalucco: il sindaco Orengo "Stiamo controllando la telecamera prenderemo provvedimenti"

"Con la telecamera stiamo controllando chi ha buttato lì quei cartoni e prenderemo provvedimenti": è questa l'assicurazione del sindaco di Badalucco, Matteo Orengo che da quando ha iniziato il suo mandato sta portando avanti una battaglia legata ai problemi della spazzatura e del decoro urbano. L'ultimo in ordine cronologico riguarda una batteria di bidoni che si affacciano sulla strada provinciale 548, lì qualcuno ha conferito un cumulo di cartoni che hanno riempito l'intero spazio.



Da tempo il borgo della valle Argentina patisce il problema dei conferimenti di spazzatura abusivi. Persone che arrivano da altri comuni per utilizzare i cassonetti badalucchesi, spesso creando situazioni indecorose, proprio come in questo caso. Un problema legato anche alla mancata adozione in questi anni di un sistema di raccolta differenziata porta a porta, così come invece avviene, invece, in tutte le altre realtà limitrofe, dove i bidoni della spazzatura o sono stati eliminati.

Rintracciare i responsabili potrebbe diventare un lavoro a tempo pieno. "Non possiamo passare le giornate a controllare le telecamere - denuncia il sindaco - Stiamo portando avanti il progetto per le isole ecologiche ma ci vorrà del tempo. Nel frattempo questa situazione non è in alcun modo tollerabile quindi stiamo pensando di modificare gli accessi ai bidoni e valutando di eliminare quella batteria di cassonetti".