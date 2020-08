Ventimiglia: aperto da ieri il parcheggio del 'Funtanin', 15 posti auto in più a ridosso di 'Porta Nizza' (Foto)

E’ stato aperto ieri il nuovo parcheggio del ‘Funtanin’ a Ventimiglia. Anche se i posti per le auto non sono molti, in totale 15, si tratta di un luogo dove comunque gli stalli sono sempre pochi e, anche quell’esiguo numero può dare una mano a chi vive nella zona.

A pochi passi dall’ingresso del centro storico, il parcheggio è stato aperto nonostante necessiti di ulteriori interventi. Ma, in questo momento con il Ferragosto alle porte, può diventare una buona boccata d’ossigeno per chi cerca un posto per la propria auto nella zona.

Il parcheggio del ‘Funtanin’, oggetto di ristrutturazione da tempo, si trova tra un'altra zona di parking attigua al Forte dell’Annunziata, e ‘Porta Nizza’, uno degli ingressi del centro. E’ a picco sul mare di fronte al costruendo porto di Cala del Forte e, da ieri, è finalmente fruibile. Ci si augura che possa alleviare i bisogni cronici di posti auto nella zona.