Ad Arnasco (SV) “DA BIANCA” per provare la "cucina della nonna" senza fronzoli e rivisitazioni.

Arnasco è un delizioso paesino adagiato su dolci colline, che producono la “pignola”, un’oliva con un leggero gusto di pinolo da cui si ricava un olio giustamente rinomato. In questo storico locale si viene soprattutto per assaggiare i mitici ravioli, che ogni giorno Marica e la figlia Sonia preparano con erbette e borragine e servono al sugo, o al burro e salvia, oppure anche semplicemente al naturale, appena scolati.

Nei giorni scorsi è stata visitata ed ha ricevuto i complimenti da uno chef e gourmet d’eccezione: l’attore e scrittore Stefano Bicocchi in arte Vito, che si è concesso una pausa proprio dal locale che è considerato un santuario dei ravioli e del coniglio alla ligure.

Il menù in questo locale è sempre uguale, una garanzia di continuità in questo locale gestito da tre generazioni dalla stessa famiglia dagli anni ‘70. L’ambiente è casalingo, senza fronzoli, accogliente e pulito. Si mangia quello che è proposto a voce, senza carta o lavagnetta, i piatti seguono la stagionalità e le verdure sono a “metro zero”, arrivano dall’orto di fronte al ristorante. Si comincia con 8 antipasti tra cui salumi, cipolline, insalata di fagioli, torte di verdura, peperoni, bruschette, carciofi pastellati o fiori di zucca.

Fra i primi ravioli, tortellini o tagliatelle, tutte fatte in casa. Fra i secondi coniglio alla ligure con olive e pinoli, roast-beef e lumache. Dolci maison: tiramisù, panna cotta, le crostate di frutta, le torte di mele. Vini locali, rossi e bianchi compresi nel prezzo del menù di € 25. Dopo il lockdawn ha riaperto riducendo i coperti a non più di 15/20 e nel week-end e nel mese di agosto conviene prenotare perché registra sempre il tutto esaurito.

Per la qualità dell’accoglienza e per la cucina espressione di una rigida custodia della tradizione è stata inserita nella guida 2016 dei "I Ristoranti della Tavolozza".

La trattoria si trova ad Arnasco in via Stefano Viaggio n. 10, sulla strada principale che porta al paese salendo da Albenga, non dispone di sito internet, ma risponde sempre e velocemente al numero 0182.761016.