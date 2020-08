Sanremo: mercoledì in piazza Muccioli la presentazione del libro “La nonna giardiniera"

Mercoledì 12 agosto, alle 18, sul piazzale antistante la libreria La Fenice, in Piazza V. Muccioli 5 a Sanremo, si terrà la presentazione del libro: “La nonna giardiniera". Si tratta di un racconto scritto ed illustrato da Marcella Spalletti Petazzoni, Lo Studiolo Edizioni.



L’autrice sarà introdotta da Fabio Barricalla, curatore del volume, che con Piera Farisano farà alcuni interventi, mentre Ludovica e Matilde, nipoti dell’autrice, leggeranno brani scelti. L’incontro sarà allietato da intermezzi musicali del maestro Giuseppe Venturelli appositamente creati per l’occasione.



"Marcella Spalletti Petazzoni, la “nonna giardiniera”, ha sempre amato fin da piccola tutto ciò che appartiene alla natura, trasmettendo questo amore nei suoi disegni e, attraverso le parole dei suoi racconti e delle sue poesie, ai bambini in generale e alle sue nipotine in particolare. È nata a Sanremo, dove vive tuttora, con piccole parentesi sul Lago Maggiore e a Milano" - sottolineano i promotori dell'incontro.