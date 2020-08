Sanremo: si lavora per il ritorno delle società sportive al Mercato dei Fiori, da metà settembre via al basket, poi il volley

Il Comune di Sanremo e le società sportive locali sono al lavoro per la ripresa delle attività dopo l’estate e lo stop forzato della scorsa primavera. Restano in vigore le regole anti contagio, ma è possibile allenarsi. Per questo le strutture devono essere pronte a ospitare le squadre. Una realtà locale che coinvolge centinaia di ragazzi e di famiglie.

In attesa del Palasport di Pian di Poma, una struttura cruciale resta il Mercato dei Fiori di Valle Armea dove qualche mese fa alcuni gravi danni alla tettoia avevano provocato infiltrazioni e il conseguente stop ad allenamenti e partite. Il Comune sta lavorano ora per predisporre gli interventi necessari per consentire alle società di riprendere le attività in autunno.

Questa mattina nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue si è tenuto l’incontro tra i rappresentanti delle società e il Comune proprio per fare il punto della situazione. Stando a quanto è emerso pare che già dalla metà di settembre sarà possibile riprendere l’attività del basket all’interno del Mercato dei Fiori, con ingresso dopo le 18. Nel frattempo procederanno i lavori anche per la zona del volley che potrà rientrare al Mercato circa un mese dopo. Invariata, invece, la situazione per le società che usufruiscono delle altre strutture in città al netto di tutte le norme anti contagio in vigore.

Se tutto andrà come previsto, quindi, in autunno lo sport sanremese potrà ripartire