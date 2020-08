Ventimiglia: oggi alle 15 il comizio di Matteo Salvini, in piazza del Comune prevista una 'contro manifestazione'

E’ prevista anche una ‘contro manifestazione’, questo pomeriggio a Ventimiglia per l’arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini che, oggi e domani farà il tour della Liguria per avviare la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali di settembre.

Sembra che alcune associazioni del territorio, infatti, si stiano organizzando per manifestare contro l’arrivo di Salvini, con un sit-in di protesta sulla piazza del Comune.

Il comizio si svolgerà in via Aprosio dalle 15, ma non è escluso che Salvini possa anche visitare alcune zone della città. Oggi alle 17 sarà ad Albenga prima per l’inaugurazione della sede ‘Rosy Guarnieri’ e poi per la visita ad una azienda agricola. Alle 21 è invece previsto un incontro pubblico sul lungomare Lombardo, a Genova. Domani il tour di Salvini riprenderà a Recco, dove sarà presente al Gazebo della Lega di passo Assereto. Alle 11.30 farà visita al carcere di Marassi e, alle 13 nuovo incontro ad un gazebo di Sestri Ponente, in piazza Pilo.