Andrea Spinosi alle 13 in diretta a ‘2 ciapetti con Federico’ parla della sua posizione nella Lega e dell’Amministrazione di Ventimiglia

La tradizionale puntata in diretta del martedì di ‘2 ciapetti con Federico’, solitamente in orario serale, oggi eccezionalmente andrà in onda alle 13. Ospite in trasmissione sarà Andrea Spinosi, presidente del consiglio comunale di Ventimiglia, che parlerà della recente decisione con cui è stato sollevato dall’incarico di segretario della Lega nella città di confine.

Durante l’intervista con Federico Marchi si discuterà anche del problema migranti a Ventimiglia, della sua posizione nei confronti dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gaetano Scullino, di elezioni regionali e del percorso politico effettuato dalla Lega dal suo ingresso nel partito ad oggi.

