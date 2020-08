Andrea Spinosi a ‘2 ciapetti con Federico’ parla dopo il commissariamento: “Da 26 anni sono nella Lega e lo rimarrò sempre”

“La Lega è la mia casa da 26 anni e, che io sia segretario o semplice simpatizzante, lo sarà sempre”. Così il presidente del consiglio comunale di Ventimiglia Andrea Spinosi, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, toglie eventuali dubbi su possibili ripercussioni in seguito alla decisione di sollevarlo dall’incarico di segretario cittadino del partito.

“C’è stato forse un po’ un difetto di comunicazione ed organizzativo – ha detto - Il commissario provinciale (Flavio di Muro n.d.a.) ha proceduto con un commissariamento in tutta la provincia con nuovi referenti territoriali, in attesa dei congressi che si terranno dopo le elezioni regionali. Si tratta di un’organizzazione che ha interessato tutt’Italia, non solo la provincia di Imperia. Sono comunque contento della solidarietà ricevuta da tante persone, ma non c’è alcuna contrapposizione, si lavora sempre per il bene della gente. Io sono entrato nella Lega 26 anni fa con Bossi, poi Maroni ed ora Salvini che ha lanciato il partito in una dimensione nazionale. Io sono della Lega perché mi piacciono i principi di autonomia, del tenere i fondi delle tasse a casa nostra, della lotta alla clandestinità che a Ventimiglia è tornata ad essere un’emergenza”.

Tra i vari messaggi di solidarietà verso l’ormai ex segretario della Lega di Ventimiglia era giunto anche quello dell’ex sindaco Enrico Ioculano, secondo cui “L'appiattimento verso il Sindaco è incontrovertibile”. Su questo Spinosi risponde: "Non è che non essendo più segretario io non rimanga o debba essere sempre una voce critica. Se le cose vanno bene sono contento e sostengo l’amministrazione Scullino, naturalmente la politica è anche dialettica e scontro verbale, ma sempre nell’interesse dei cittadini che rimangono la nostra stella polare”.

E sul percorso politico della Lega?: “La grande scommessa di Salvini, ad oggi vincente, è stata quella di aprire la Lega ad un progetto nazionale – ha detto - Su questo bisogna stare uniti ed andare avanti con convinzione, naturalmente sapendo che siamo tutti utili e nessuno indispensabile. Ogni tanto ci sono dei personalismi che in un progetto comune non devono esistere. Se non ci fosse stato Salvini oggi noi saremo ai minimi storici, invece siamo il primo partito in Liguria e a Ventimiglia”.

Durante l’intervista si è poi parlato anche del problema migranti a Ventimiglia, delle ultime pratiche amministrative affrontate in consiglio comunale e delle prossime elezioni regionali.

Guarda il video integrale:

