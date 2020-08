Forex trading on line:quali sono i passi che deve fare un principiante?

Siamo in un periodo storico che possiamo definire dal punto di vista economico,per usare un eufemismo, complicato e incerto! Tutto sta cambiando nel mondo del lavoro e, nonostante le rassicurazioni dei politici, ci sarà da soffrire e soprattutto bisognerà che le persone in difficoltà e cioè che non riescono a trovare lavoro o che lo hanno perso, dovranno trovare delle soluzioni alternative.

Già da un po’ di anni si sente parlare specialmente sul web di forex trading e su questo argomento ci sono diverse scuole di pensiero:c è chi la ritiene una truffa e c è chi la ritiene una grande possibilità! Come sempre la verità sta nel mezzo:chi è bravo a formarsi, a capire quali sono le strategie da seguire, a farsi aiutare dai più esperti e a conoscere tutti gli strumenti come per esempio il calendario economico forex e tanti altri, avrà successo.

Chi invece si fiderà di pseudo esperti, di millantatori e di speculatori che promettono tanti soldi e soprattutto facili, andrà incontro a un rovinoso e dannoso fallimento economico. Quindi ora andremo a vedere quali sono i passi da fare per un trader professionista e che gli daranno la possibilità di avere successo.

Primo passo:aprire un conto di trading forex affidabile e regolamentato

Questo passo è assolutamente fondamentale:molto spesso la differenza tra chi ha successo e chi fallisce è proprio legata a questa importante scelta!Un conto di trading forex affidabile e di qualità deve avere determinate peculiarità:

Deve essere gratuito e non chiedere commissioni

Deve dare la possibilità all’utente di aprire un conto demo gratuito

Deve garantire i prelievi immediati e deve proteggere i dati personali dei suoi utenti

Deve essere facile da usare e offrire un servizio di assistenza efficace e rapido

Tutti questi punti sono assolutamente importanti ma in particolare lo è quello della sicurezza. Infatti una piattaforma certificata e regolamentata da un organo importante come la CONSOB e questo trasmetterà tranquillità all’utente meno esperto:un broker autorizzato viene controllato costantemente e quindi anche volendo non riuscirebbe a truffare i trader che si iscrivono.

Un altro segnale di affidabilità importante è anche il fatto di essere gratis:pagare delle commissioni o degli abbonamenti fissi non avrebbe senso e sarebbero soldi sprecati,visto che le piattaforme comunque guadagnano attraverso il meccanismo dello spread.

Secondo passo:fare un corso di formazione forex gratuito

Nel web per fortuna si possono trovare tantissimi corsi di formazione legati al forex trading, ma non tutti sono di alto livello. Quindi la scelta non è facile ma ci sono delle piattaforme che lo offrono in maniera gratuita. Quali sono le caratteristiche di un corso di formazione di alto livello?

Semplicità :questo aspetto è fondamentale per un trader principiante che si approccia a questo mondo e che ha paura di non capire le strategie. Un corso di formazione di forex di ottimo livello deve essere alla portata di tutti.

Deve essere anche ricco e completo e ci devono essere tutte le informazioni utili per chi vuole entrare in questo mondo complesso.

Infine deve essere efficace, sintetico e non prolisso:devono essere descritte tutte le strategie e tutti gli strumenti utili per operare al meglio con il forex.







Terzo passo:provare a investire con un conto demo gratuito

Infine per iniziare e per mettersi alla prova non c è niente di meglio che aprire un conto demo gratuito. Ci sono infatti alcune piattaforme di trading di livello che offrono la possibilità all’utente di aprire un conto e di iniziare a investire con soldi virtuali.

Un conto demo gratuito è importante sia da un punto di vista pratico che psicologico in quanto offre la possibilità sia di fare pratica e di imparare tutte le strategie e gli strumenti del trading senza spendere i propri soldi, avendo quindi anche la possibilità di sbagliare senza fare danni al proprio patrimonio finanziario.

Ma chi opera in questo campo sa benissimo che è molto importante anche l’aspetto mentale ed emotivo:nel forex il rischio di perdere soldi esiste, è concreto e va superato in maniera efficace senza sottovalutarlo.

Solo chi ha la freddezza e la lucidità di accettare questo rischio può avere la possibilità di avere successo e cambiare la sua vita e le sue finanze!