Coronavirus: numeri stabili quest'oggi in Liguria (2 casi positivi in più) e in provincia (4 in più)

Ancora stazionari, con un lievissimo rialzo, i casi positivi al Covid-19, quest'oggi in Liguria. Il classico bollettino emesso da Alisa, infatti, segnala 1.149 casi, due in più di ieri. In totale i tamponi effettuati sono 193.719 (+1.050). Dall’inizio dell’emergenza il totale dei casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e i deceduti) sono 10.243 (+5), il totale del casi positivi individuati da test di screening sono 1.315 (+7), mentre il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici è di 8.928 (-2).

I casi positivi per singola provincia

Imperia 72 (+4)

Savona 138 (-2)

Genova 757 (-)

La Spezia 28 (-)

Residenti fuori regione/estero 51

Altro/in fase di verifica 103

Ospedalizzati in Liguria 21 (+1)

Asl 1 - 7 (-)

Asl 2 - 5 (+1)

Policlinico San Martino - 0 (-1)

Galliera - 3 (+1)

Asl 3 - 3 (-)

Asl 4 - 2 (-)

Asl 5 - 2 (-)

Isolamento domiciliare 178 (+4)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.526 (+3)

Decessi 1.568 (-)



Sorveglianza attiva in Liguria 642 (+30)

Asl 1 - 16 (-3)

Asl 2 - 148 (-4)

Asl 3 - 236 (+39)

Asl 4 - 88 (+4)

Asl 5 - 155 (-6)

Cluster di Savona: risulta circoscritto e in fase di esaurimento e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi.

I nuovi casi positivi di oggi sono 5: 4 nella Asl 1 (di cui 2 contatti di caso importato da Parigi e segnalato nei giorni scorsi, uno in Rsa e un contatto di caso già noto) e un caso rilevato al pronto soccorso del Galliera.