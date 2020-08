Ventimiglia: ordinanza del Sindaco Scullino "Obbligatoria la mascherina anche quando si è in coda"

Il Sindaco di Ventimiglia Scullino proroga la sua precedente ordinanza e resta quindi obbligatoria indossare la mascherina oltre che nei luoghi chiusi anche durante la coda per entrare in un esercizio commerciale o in un pubblico ufficio.

La mascherina deve essere obbligatoriamente portata al seguito e indossata in caso non sia facile mantenere le distanze interpersonali. “Evitare gli assembramenti – dice Scullino - è fondamentale e le violazioni saranno punite. Le spiagge continuano ad essere presidiate e rispettare le linee guida nazionali è necessario. La nostra zona continua ad essere fortunata visto che il virus è stato contenuto, ma non abbassiamo la guardia, riprendiamoci la nostra vita normale ma sempre con massima attenzione”.