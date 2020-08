Sanremo: parte la pratica per l’installazione della ruota panoramica a Pian di Nave vicino alla giostra

Entra nel vivo la pratica per l’installazione della ruota panoramica a Sanremo. Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno avviato la ricerca dell’azienda che si farà carico della costruzione della ruota nella zona di Pian di Nave, precisamente tra la giostra e il marciapiede.

La ruota panoramica rientra tra le iniziative del Comune per un’estate 2020 all’insegna dei più piccoli e delle famiglie. Le aziende che fossero interessate a farsi carico dell’installazione della ruota panoramica potranno presentare le loro candidatura in Comune entro le 12 di lunedì 10 agosto. In questo modo la città potrà avere la sua ruota panoramica per la settimana clou dell'estate.