Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 3 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 3 AGOSTO

SANREMO

10.00-19.00. Lo scrittore ed ex professore di Storia Romana dell’Università di Siena Stefano Conti incontra i lettori e firma le copie del suo romanzo ‘Seguimi se Vuoi’. Libreria Mondadori in via Roma

10.00. ‘La Sanremo di Italo Calvino’: visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino: la casa dove visse lui e la sua famiglia, i luoghi descritti nei suoi racconti e quelli da lui preferiti. Ritrovo in Piazza Colombo sotto il ‘pino’ (7 euro), info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino al 9 agosto (i dettagli a questo link)

21.00. Spettacolo per bambini ‘I Sogni son Desideri’ a cura del ‘Teatro dei Mille Colori’. Villa Nobel (prenotazioni QUI)

21.30. Per ‘Cinema all’aperto’ a cura dell’Ariston Sanremo proiezione film ‘Piccole Donne’. Piazza Borea d’Olmo (ingresso 6 euro, 5 euro ridotto)

VENTIMIGLIA



18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su bici da spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

21.15. Proiezione film ‘Alla mia piccola Sama’: rassegna cinematografica organizzata dalla Scuola di Pace di Ventimiglia, in collaborazione con le associazioni Spes Auser Onlus e Oltre il Cristallo, e dedicata allo scottante tema dei migranti. Piazzale della Spes a Roverino, prenotazioni al 333 2866166

BORDIGHERA

16.30. Storie e Leggende di Bordighera: visita al centro storico partendo dalla chiesa di Sant'Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (7 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant'Ampelio, info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



21.15. Proiezione in 3D dal titolo ‘Nella Fantasia’. Visionarium, ingresso libero

ISOLABONA



21.15. Serata dedicata al Cinema Cristallo di Dolceacqua chiuso ormai dal giugno 2019 con proiezione cortometraggio ‘Forte come il Cristallo’ di Steve Della Casa ed Efisio Mulas. Piazza Martiri della Libertà (piazza della Chiesa), ingresso gratuito

TRIORA



21.00. Cinema all’aperto



FRANCIA

MENTON

21.30. Per il Festival della Musica di Mentone 2020, recital pianistico di Bertrand Chamayou. Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)

Musei e Biblioteche

Ventimiglia

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

- 16.00-18.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)



