Ventimiglia: comizio in via Aprosio alle 15 martedì prossimo per il via alla campagna elettorale della Lega con Salvini

Arriverà alle 15 e parlerà ai cittadini di Ventimiglia in via Aprosio, il leader della Lega Matteo Salvini che, martedì e mercoledì farà il tour della Liguria per avviare la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali di settembre.

La città di confine, tra l’altro al centro di molte polemiche dopo la chiusura del Campo Roya e con molti problemi legati al flusso di migranti in città per cercare di varcare la frontiera con la Francia, farà da partenza della campagna elettorale per il leader del carroccio. Sarà sicuramente uno dei temi del comizio che terrà Salvini, di fronte al pubblico della Lega e nell’incontro con i cittadini.

Un comizio che arriverà il giorno dopo l’inaugurazione del ponte di San Giorgio (fissato per lunedì pomeriggio) e anticiperà quelli del resto della Liguria: sempre martedì, alle 17, Salvini sarà ad Albenga prima per l’inaugurazione della sede ‘Rosy Guarnieri’ e poi per la visita ad una azienda agricola. Alle 21 è invece previsto un incontro pubblico sul lungomare Lombardo, a Genova.

Mercoledì il tour di Salvini riprenderà a Recco, dove sarà presente al Gazebo della Lega di passo Assereto. Alle 11.30 farà visita al carcere di Marassi e, alle 13 nuovo incontro ad un gazebo di Sestri Ponente, in piazza Pilo.