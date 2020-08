Sanremo: chiuso a tempo indeterminato dopo l'incendio di oggi il parcheggio del Palafiori di corso Garibaldi

Pesantissima tegola per la viabilità e le aree parcheggio di Sanremo. L’incendio, che questa mattina ha colpito il vano di un ascensore dove sono bruciate delle cartacce, ha costretto i tecnici dei Vigili del Fuoco a chiudere il parcheggio del Palafiori, che contiene circa 300 auto.

Secondo indiscrezioni trapelate questa mattina, infatti, mancherebbero delle porte anti incendio e la chiusura, che è tempo indeterminato, rischia di prolungarsi per diversi giorni. L’intervento dei Vigili del Fuoco è iniziato questa mattina verso le 9.30, visto che era stata rilevata la presenza di fumo.

Le cartacce bruciate hanno provocato la formazione di un denso fumo e, sul posto, era presente anche la squadra di prevenzione chimica dei pompieri. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati ma, al termine delle operazioni, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato alcuni problemi sulle norme antincendio, chiudendo all’accesso pubblico il parcheggio.

La chiusura è stata confermata dall’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune, Massimo Donzella, che appena ricevuta la notizia si è subito messo al lavoro per capire il da farsi: “Si stanno facendo tutte le verifiche del caso – ha detto - e, al più presto verrà fatto un incontro tecnico con gli uffici comunali e gli ingegneri esterni, in modo da confrontarci e trovare un percorso che sia il più veloce e risolutivo possibile”. Dal comune fanno sapere che i lavoro per la messa a norma dell'antincendio sono già stati appaltati ma sono stati fermati dall'emergenza Covid-19. Lunedì gli uffici sentiranno l'impresa verificare se i lavori si potranno iniziare subito.

La chiusura del Palafiori è sicuramente un colpo durissimo per il parcheggio delle auto nel centro città, senza dimenticare che, sabato prossimo c’è anche la Milano-Sanremo, che porterà tanta gente ed auto. Non dovrebbero esserci problemi per la sala stampa, che sarà allestita proprio al Palafiori, visto che le sale sovrastanti sono agibili. Ora rimane da capire per quanto tempo il parcheggio del Palafiori rimarrà chiuso.