Diano Marina: premio a ‘Renata Scotto e galà della lirica’ per la prima serata dell'Emd Festival

Un'altra stella si appresta ad illuminare il palcoscenico dell'Estate Musicale Dianese Festival. Nella prima serata della nona edizione, domani, sabato 25 luglio, sarà consegnato il Premio Città di Diano Marina, alla carriera, a Renata Scotto, soprano di origine savonese, che nel teatro all'aperto di Villa Scarsella (inizio spettacolo ore 21.30) sarà intervistata da Roberta Moschella e farà rivivere al pubblico, con appositi filmati, alcune sue memorabili interpretazioni. La Scotto, considerata un'autentica regina dell'opera, nella seconda parte del secolo scorso si è "divisa" la scena internazionale con Maria Callas. Prima della Scotto il riconoscimento dell'Emd Festival è andato a Mariella Devia (2012), Katia Ricciarelli (2013), Fabio Ermiliato (2014), Roberto Servile (2015), Alfonso Antoniozzi e Bruno Praticò (2016), John Osborn (2017), Amarilli Nizza (2018) e Liliana Cosi (2019).

Quello dedicato allo Scotto sarà uno dei due "momenti" dello spettacolo inaugurale della rassegna: il Galà della Lirica prevede infatti anche il concerto del soprano Linda Campanella e del basso Matteo Peirone, tra le più quotate ed affermate "voci" del panorama lirico internazionale. Campanella e Peirone, coppia anche nella vita di tutti giorni, interpreteranno famosi brani (tratti dai repertori di Pergolesi, Mozart, Donizetti, Strauss e Webber) sia individualmente che in duetto.

La Scotto della Campanella ha detto: "E' un'artista di grande valore, dalla tecnica vocale impeccabile. Come “vocal coach” Linda è in grado di trasmettere, ad un giovane talento, la sicurezza tecnica per affrontare il “belcanto” e ogni altro repertorio”. Sul palco, insieme a loro, saliranno anche due bravissimi musicisti: il M° Andrea Albertini al pianoforte e Livia Hagiu al violino.

Il costo del biglietto è di 15 euro (posto unico). Consigliata la prenotazione al 338.1118108 oppure al 338.8771096. La prevendita (già in corso anche quella dei successivi spettacoli) viene effettuata presso l'ufficio di via Cavour 30, nel centro di Diano Marina.

Nel rispetto delle normative sanitarie in sala (apertura ore 20.30) è previsto il distanziamento sociale, fatto salvo che per parenti e affini.

Il 9° Emd Festival è organizzato dalle associazioni Ritorno all'Opera e Amici della Musica del Golfo Dianese con il sostegno del Comune di Diano Marina e il patrocinio di Provincia di Imperia e Regione Liguria.

Renata Scotto: considerata la "Signora della Lirica", è un'autentica regina del teatro dell'opera. Savonese, classe 1934, ha debuttato al Chiabrera di Savona a soli 18 anni, nella Traviata, nel ruolo di Violetta, con un tutto esaurito. Nel 1954, appena ventenne, dopo aver vinto il concorso per voci nuove al conservatorio, si è esibita per la prima volta alla Scala di Milano nella Wally di Catalani. Ha conquistato fama internazionale quando nel 1957 ha sostituito Maria Callas in una rappresentazione della Sonnambula al Festival di Edimburgo, dando così inizio a una brillante carriera che l'ha portata a esibirsi, nei ruoli più significativi del repertorio tradizionale, in tutti i più importanti teatri lirici del mondo: dall'Opera di Chicago (Bohéme) al Covent Garden di Londra (Madama Butterfly), al Metropolitan di New York (Lucia di Lammermoor e, nel 1977, Mimì al fianco di Luciano Pavarotti) e così via, ampliando sempre più il repertorio grazie alle straordinarie doti canore, rara combinazione di agilità vocale, dolcezza di timbro e vivace temperamento drammatico. Memorabile l'interpretazione del difficile ruolo della Marescialla nel Rosenkavalier di Strauss. Ha cantato spesso anche insieme a Placido Domingo. Dal 1986 si è dedicata anche al ruolo di regista, con ottimi risultati: nel 1995, la Traviata, andata in scena alla New York City Opera in diretta tv, ha vinto il premio quale evento televisivo dell'anno dal vivo. Chiusa la carriera, si è dedicata a formare nuove leve, tenendo master class un po' in tutto il mondo e creando due"Renata Scotto Academy", a New York e ad Albisola, non lontano dalla sua casa di Noli. Nel 2011 le è stato consegnato il premio "Met Legends".