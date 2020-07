Arma di Taggia: estate sicura, Polizia Locale denuncia 40enne perchè non ha rispettato il foglio di via dal comune

Una 40enne è stata denunciata dalla Polizia Locale di Taggia. La donna è stata identificata durante un normale controllo sul lungomare di Arma di Taggia. Dagli accertamenti esperiti dagli agenti del comandante Vittorio Boeri è emerso che la signora fermata era inottemperante a un foglio di via emesso dal Questore che disponeva l'allontanamento dal territorio di Taggia per 3 anni. Lei è originaria di Bitonto ma residente a Torino e si tratta di una persona già nota alle forze dell’ordine locali per i suoi precedenti per furto.

Il servizio rientra all’interno delle attività legate al progetto ‘Estate Sicura’. In quest’ottica, le pattuglie della Polizia Locale tabiese da tempo hanno iniziato una serie di controlli ad hoc di controllo prevenzione nell’ambito del lungomare e sulle spiagge. Attività che nei giorni scorsi ha portato ad alcuni sequestri di merce venduta abusivamente sul litorale.



Non meno importanti i servizi volti al controllo del corretto rispetto delle misure anticovid. In particolare gli agenti hanno iniziato a passare in rassegna i locali della movida sul lungomare dove è stata segnalata in più occasioni la presenza di clienti senza mascherina.



Al momento le verifiche effettuate dagli agenti hanno dato esito negativo, quindi non sono state riscontrate irregolarità. Non si tratta di servizi spot, dal Comando assicurano che queste fattispecie rientrano da tempo negli ordini di servizio di quotidiani dati a tutti gli agenti.