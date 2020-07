Sanremo: Squadra Mobile scopre market della droga a conduzione famigliare in un'abitazione, quattro arresti

La Squadra Mobile ha scoperto un supermarket della droga a gestione famigliare all'interno di un'abitazione di Sanremo. E' stata arrestata una coppia di coniugi di 54 anni, la figlia 19enne e il compagno di lei, un 21enne dell'Umbria residente in città.Stando a quanto accertato dalla polizia, avevano creato nella loro abitazione un vero e proprio supermercato degli stupefacenti – con tanto di “avvisi” alla clientela inviati tramite messaggi quando la droga era disponibile – presso cui i consumatori si recavano regolarmente a fare acquisti.

L’indagine dei poliziotti della Squadra Mobile ha evidenziato la fiorente attività messa in atto dai due coniugi.Al momento della perquisizione eseguita sabato, è stato rinvenuto circa 1 kg di marijuana. La droga si trovava in tutta la casa, nelle camere da letto delle due coppie avveniva la suddivisione in dosi mentre lo stupefacente proveniva da due grosse buste occultate in una botola ricavata in una sorta di soppalco all’interno del bagno dell’abitazione; questi “sacchi di cellophane” erano già “aperti”, segno che vi era stata in passato “sottratta” della sostanza da imbustare e vendere.



Oltre alla marijuana sono stati trovati anche un coltello per il taglio, un bilancino di precisione per la pesatura e materiale per il confezionamento, oltre ad una carabina ad aria compressa – sottoposta a sequestro poiché non sono state rilevate le punzonature comprovanti la potenza di sparo inferiore a 7.5 joule (per i successivi accertamenti finalizzati a verificare se sia da considerare una vera e propria “arma”) – e due cartucce per armi lunghe con bossolo del tipo c.d. “a bottiglia”. La perquisizione informatica dei telefoni sequestrati, effettuata nell’immediatezza, ha fatto emergere un quadro chiaro della “professionalità” dell’illecita attività.

Tutti e quattro i “familiari” sono stati tratti in arresto per concorso nella detenzione a fini di spaccio della marijuana sequestrata e trattenuti nelle abitazioni di rispettiva residenza fino alla mattinata di ieri, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e di celebrazione del rito direttissimo. All’esito dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto della coppia di adulti pregiudicati – nei cui confronti ha disposto gli arresti domiciliari – e della figlia 19enne della donna – a cui ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – mentre ha ritenuto che non vi fossero gravi elementi indiziari a carico del fidanzato 21enne della ragazza, che è stato scarcerato.

L’udienza “di merito” è stata quindi rinviata al prossimo mese di ottobre. Proseguiranno per tutto il periodo estivo, da parte della Polizia di Stato, in tutto il territorio provinciale, intensi servizi di prevenzione e repressione del consumo e dello spaccio di stupefacenti, grave fenomeno sociale che mette a repentaglio tante giovani vite.