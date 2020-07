Il fotoplasma: sicurezza e innovazione

A seguito della pubblicazione dello studio scientifico che rileva la possibilità della diffusione aerea dei Covid-19, il mondo scientifico è oggi unanime nell’indicare la qualità dell’aria come elemento strategico di prevenzione. Se è sufficiente il semplice respiro di una persona infetta per diffondere in un ambiente chiuso agenti patogeni risulta evidente come la purificazione dell’aria sia necessaria per garantire sicurezza evitando misure di protezione e prevenzione particolarmente restrittive ed invasive.

A segnare il passo nella giusta direzione è CMC Ventilazione , azienda italiana al 100%, che ha introdotto nel mercato un sistema innovativo di sanificazione, combinando la propria competenza nella progettazione e realizzazione di impianti con il potere sanificante delle lampade UVc al Plasma (fotoplasma).

Un metodo clinicamente testato contro i coronavirus in grado di garantire sicurezza e di abbattere i costi della sanificazione che ha aperto nuove frontiere alla progettazione di impianti di areazione, ventilazione e climatizzazione.

Maria Sagula, Amministratore Delegato di CMC ventilazione, ci dice: “La sanificazione dell’aria è la nuova frontiera della sicurezza. Da 50 anni ci occupiamo di impianti, ma mai come in questo periodo la nostra attività diviene una leva strategica per permettere la ripresa delle attività in ogni settore economico.

Gli impianti di areazione generano ricircolo interno. Se l’aria movimentata in un ambiente è contaminata l’impianto di ventilazione si trasforma in un vettore del contagio. Per questa ragione abbiamo progettato un sistema innovativo che permette di sanificare e purificare l’aria a monte, prima che questa sia immessa nell’ambiente in modo che il ricircolo dell’aria garantisca il flusso di sola aria sanificata.

Sfruttiamo la potenza dei raggi UVc combinati al plasma per ottenere la massima sanificazione possibile e l’eliminazione di virus, batteri, muffe, odori ed impurità presenti nell’aria e su ogni tipo di superficie.

Ci hanno contattato architetti e progettisti italiani e stranieri per richiedere il nostro supporto sia nella progettazione di nuovi impianti che nell’ammodernamento di impianti esistenti. Grazie alla nostra tecnologia siamo in grado di trasformare ogni ambiente domestico, commerciale o turistico in u luogo cui è possibile soggiornare in totale sicurezza.”

L’integrazione in impianti di ventilazione è effettuata impiegando INDUCT, una lampada che oltre a sanificare l’aria, garantisce la pulizia dei canali consentendo di abbattere i costi di manutenzione ed evitando l’impiego di agenti chimici dannosi o corrosivi per i materiali. Oltre all’inserimento in impianto, CMC Ventilazione ha reso disponibili una serie di prodotti di semplice e rapido utilizzo.

Tra i prodotti immediatamente disponibili, spicca il SISTEMA PR: un apparato di ridotte dimensioni ideale per la sanificazione di singoli ambienti e stanze come abitazioni, uffici, negozi, ristoranti, palestre e centri medici. Uno strumento dalla facile gestione che garantisce una sanificazione costante anche in presenza di persone.

La sanificazione di ambienti con forte livello di contaminazione può essere eseguita con MINI POWERZONE, un sistema temporizzato portatile, da utilizzare in assenza di persone, che nell’arco di 30 minuti garantisce l’eliminazione di virus e batteri in alberghi, ospedali, centri commerciali e mezzi di trasporto.

Maria Sagula conclude dicendo: “Siamo orgogliosi di poter offrire il nostro contributo in questo momento difficile. Durante il periodo di lock down siamo riusciti a non interrompere la nostra attività ed abbiamo voluto dedicare parte della nostra energia nel trovare soluzioni utili a tutti gli operatori del mercato. Oggi siamo in grado di offrire un sistema efficace, sicuro, certificato che rispetta l’ambiente. Entrare in contatto con progettisti ed architetti per innovare la progettazione di spazi ed interni è la nostra nuova sfida per superare l’emergenza che tutti noi, oggi, siamo chiamati a fronteggiare”.

Per approfondimenti: https://www.cmcventilazione.com/filtrazione/sanificazione-depurazione-aria/