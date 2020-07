Doppio intervento a Diano Marina e a Montalto per il nuovo elisoccorso in provincia di Imperia (video)

Doppio intervento del nuovo servizio di elisoccorso Grifo 1, in provincia di Imperia. In mattinata a Diano Marina, un uomo di 86 anni, è scivolato dalle scale esterne della sua abitazione, e cadendo da un'altezza di circa due metri è rimasto infilzato per una gamba a un cancello. Sul posto il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori e il comandante della polizia municipale Franco Mistretta.





L'uomo è stato subito soccorso dal personale del 118, della croce rossa di Diano Marina e dai vigili del fuoco, e trasportato in elicottero al Santa Corona in codice giallo.Più tardi, una donna di 46 anni è caduta in bici a Montalto Ligure. Soccorsa da 118 e croce verde di Arma, è stata trasportata in codice rosso da Grifo 1 al Santa Corona.