Minipiscine Idromassaggio da Esterno: Vantaggi, Utilizzo e Funzionamento

Una minipiscina è una vasca vera e propria contenente generalmente acqua calda e dotata di bocchette per massaggio con getti d'acqua. Questa vasca può essere utilizzata per lo sport, ad esempio per dare sollievi a traumi o problemi muscolari, ma è soprattutto pensata per conferire relax e benessere. Difatti i sistemi di getti collocati nella minipiscina idromassaggio donano un vero trattamento terapeutico che consente il rilassamento muscolare. Tendenzialmente la forma della vasca è quadrata o rotonda, ma ci sono altri tipi di modelli sul mercato che si differenziano proprio per avere forme rettangolare o ovali.

La minipiscina si differenzia dall'idromassaggio per la disponibilità della riserva di acqua, il tipo di qualità del massaggio, il numero di persone disponibile ed ospitabili nella vasca, l'ergonomia, e la salvaguardia della temperatura dell'acqua. Ormai sia le minipiscine che le vasche idromassaggio sono molti simili fra loro, quindi andiamo a vedere i vantaggi che offrono, il loro utilizzo, come funzionano, ed infine cosa valutare per l'acquisto.

I Benefici

Sia le minipiscine che gli idromassaggi, donano dei grandi vantaggi, soprattutto a persone che soffrono di artriti, reumatismi o persone obese. Difatti i tessuti, i muscoli ed i nervi del corpo vengono accuratamente massaggiati, stimolati e fatti rinvigorire, in modo tale che si possano rilassare e distendere. Inoltre queste vasche si occupano di ridurre lo stress e fermare alcuni inestetismi come ad esempio la cellulite, se la vasca viene utilizzata con frequenza aiuterà il nostro corpo a rimodellarsi, sostiene il drenaggio dell'acqua e osteggiano la ritenzione idrica, la pelle riacquisisce maggior lucidità, rassoda i muscoli, elasticizza i tessuti del corpo, e migliora la circolazione sanguigna, infine aiuta nella cura di artriti o della gotta.

Utilizzo delle Mini Piscine

L'utilizzo delle minipiscine o delle vasche idromassaggio si basano principalmente sullo sfruttamene della temperatura che possiede l'acqua assieme alle bolle d'aria ed ai flussi d'acqua che massaggiano il corpo in modo abbastanza tonico e vitalizzante. Generalmente queste vasche utilizzano un tubo che aspira l'aria dall'esterno e la inserisce nella apposita vasca attraverso dei fori localizzati sui lati e sul fondo. La pressione esercitata dall'acqua in uscita è controllabile sia per intensità sia per direzione, tutto ciò allo scopo di ottenere i risultati sognati su precise zone del corpo. Inoltre il getto provocato dall'acqua e l'aria insieme, fanno accrescere la pressione arteriosa e favoriscono la circolazione sanguigna in tutto il corpo, dilatando i vasi sanguigni; finito il tutto la pressione arteriosa diminuisce nuovamente.

Come Funzionano

Ma come funzionano queste vasche? Sono innanzitutto tutte munite di bocchette idromassaggianti, soprattutto per quanto riguarda la piscina idromassaggio da esterno. L'acqua viene costantemente filtrata e mantenuta ad una temperatura sempre costante e rimessa in circolazione. In una vasca devono essere presenti:

- una pompa di filtrazione: aspira e rimette l'acqua in circolo nella vasca, è composta da un motore, un corpo pompa ed un prefiltro;

- un riscaldatore elettrico: riscalda e mantiene l'acqua ad una giusta temperatura;

- uno skimmer: si occupa di pulire la superficie della vasca;

- una pompa per il massaggio: si occupa di alimentare i getti;

- dei filtri: si occupano di rimettere l'acqua pulita in circolo, sono integrati nell'apposito circuito della pompa;

- una pompa per bolle: produce le famose bollicine d'aria;

- un sistema di programmazione: programma le sequenze;

- delle bocchette idromassaggianti: crea massaggi con effetti diversi.

Cosa Valutare per l’Acquisto

Per scegliere la vasca che più ti aggradi dovrai per cominciare pensare al tuo budget di spesa ed alle tue esigenze. Potresti scegliere una minipiscina economica gonfiabile o una minipiscina fissa che ovviamente sarà più costosa e che esige un'installazione duratura. Il budget annuale per quanto riguarda la manutenzione oscilla fra i 200 ed i 250 euro. Mentre per quanto riguarda gli accessori e la qualità, dovrai verificare la qualità della vasca, i getti e l'isolamento. La copertura isotermica è fondamentale per contenere le spese dell'elettricità. La nostra piscina localizzata all'esterno della casa dovrà essere ovviamente coperta quando non la si utilizza, perché altrimenti potrebbe riempirsi di insetti o foglie. Un altro aspetto importante è il riscaldamento dell'aria se vorrai le bollicine calde. Scegli con cura l'ergonomia della vasca ed il numero di getti.