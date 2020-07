Politica |

A ‘2 ciapetti con Federico’ parliamo di comunicazione e di donne. Elisa Amelia: “I progetti di formazione di Azzurro Donna sul territorio”

In trasmissione anche il prof. William Giangiordano dell’Università dell’Evoluzione Umana. “Le donne si sono evolute ed hanno cambiato comunicazione verso sè stesse – ha detto - Noi maschi chiediamo aiuto alle donne perché ci educhino ad unirci al loro mondo e non a rimanerne separati”.

Dopo la sua riorganizzazione su base regionale, che ha portato alla nomina della neo responsabile in provincia di Imperia Patrizia Badino, iniziano i primi eventi sul territorio di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia. Sabato scorso, presso il Forte dell’Annunziata a Ventimiglia, si è tenuta la presentazione del progetto dedicato al tema “L’importanza della comunicazione della donna nel mondo contemporaneo”. In cantiere ci sono ora nuove iniziative. Oggi a ‘2 ciapetti con Federico’ ne parliamo con Elisa Amelia, responsabile di Azzurro Donna per Ventimiglia e Vallecrosia, e con il prof. William Giangiordano dell’Università dell’Evoluzione Umana. In trasmissione si è discusso di comunicazione e delle difficoltà che le donne possono incontrare nella società odierna, dando anche uno sguardo alle prospettive future. “Le donne, consapevolmente o no, si sono evolute ed hanno cambiato comunicazione verso sé stesse – ha detto il prof. Giangiordano - Noi maschi chiediamo aiuto alle donne perché ci educhino ad unirci al loro mondo e non a rimanerne separati. Cito un dato: le donne laureate sono quasi il doppio dei maschi ma il posto di lavoro è inversamente proporzionale. Questo perché abbiamo paura delle donne. Un altro dato emerso sabato è che le donne hanno meno neuroni di noi maschi, ma sono più connessi tra di loro. Noi ne abbiamo molti, ma se ne vanno a spasso senza concludere nulla!”. All’incontro di sabato erano presenti anche i sindaci di Ventimiglia Gaetano Scullino e di Vallecrosia Armando Biasi, i candidati di Forza Italia alle prossime elezioni regionali Filippo Bistolfi e Patrizia Badino, il commissario provinciale del partito Simone Baggioli, oltre a dirigenti regionali come la responsabile ligure di Azzurro Donna Alice Dotta. “Sono molto contenta che ci fossero tutti – ha concluso Elisa Amelia - ci saranno nuovi progetti formativi sul territorio con e per le donne ai fini di una comunicazione costruttiva verso di sé e verso gli altri. Poi si amplierà anche con altri progetti ai fini scolastici e di formazione di medici”. Guarda la video intervista integrale: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

