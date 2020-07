Sanremo: ‘Circus Time’, da mercoledì a Villa Nobel il nuovo evento per i bambini dedicato al circo

Parte mercoledì prossimo il primo dei cinque appuntamenti dedicati ai numeri circensi, esibizioni su tessuti, cerchio aereo, giocoleria ed equilibrismo per bambini e famiglie a Villa Nobel di Sanremo. Sotto il programma.

Mercoledì 15 luglio - “Family Circus”

con Fortunello, Marbella, Mirtilla e Cirulla, presenteranno numeri circensi, esibizioni su tessuti e cerchio aereo, giocoleria ed equilibrismo.

Mercoledì 22 luglio - “Le Cirque du Chef”

spettacolo di un bizzarro cuoco e della sua aiutante, giocoleria, equilibrio, verticalismo e gigantesche bolle di sapone...tutto ambientato in una pazza cucina.

Mercoledì 29 luglio - “Il Magico mondo del circo"

con il Clown Rimorchio e Gli equilibri di Amaranta, numeri di equilibrismo, acrobatica e magia per bambini.

Mercoledì 5 agosto - “Circonfusione”

con il duo Squilibrio e Fortunello, acrobazie, spettacolari equilibri, giocoleria di coppia, luminosa e infuocata.

Mercoledì 12 agosto - “Onireves e Sharon”

Onireves illusionista e prestigiatore, Sharon, partner e fachira, presentano uno spettacolo di magia, grandi illusioni e fachirismo.

Gli eventi voluti dal Comune di Sanremo sono organizzati dall’Associazione OroNero e la consulenza artistica di Simona De Melas. Prenotazione obbligatoria e da farsi esclusivamente su www.sanremo2020.eventbrite.it. Per entrare a Villa Nobel si dovrà utilizzare solamente l'accesso dalla pista ciclabile (non, quindi, da corso Cavallotti). Il parcheggio gratuito più vicino sarà quello pubblico di via Gavagnin.