Oggi nuova riunione in Comune per la Milano-Sanremo dell'8 agosto che sarà contemporanea anche al mercato del sabato

Si svolge oggi una riunione in Comune, tra gli Assessori al Turismo e Sport, Viabilità ed il Sindaco, insieme agli uffici ed alla Polizia Municipale, per organizzare la giornata dell’8 agosto quando si svolgerà la Milano-Sanremo.

In quell’occasione si stabiliranno i divieti e le disposizioni di quella giornata, il sabato, che è anche in concomitanza con il mercato, anche se l’arrivo della ‘Classicissima’ sarà alle 18.30 e non alle 16.30/17 come avveniva nelle edizioni che si svolgevano nel mese di marzo.

La sovrapposizione con il mercato, che quest’anno lo ricordiamo è sul lungomare Calvino con l’occupazione di centinaia di posti auto che altrimenti sarebbero fruibili, potrebbe creare qualche problematica. Lunedì l’Amministrazione inizierà il lavoro per organizzare una giornata che, sicuramente, non sarà semplice da gestire.

Per quanto riguarda il pubblico, in queste ore la Rcs sta inviando al Comune il protocollo da seguire per l’organizzazione dell’arrivo, dove il problema minore saranno le tribune, visto che basterà mantenere il distanziamento sociale per consentire la massima sicurezza. Qualche problema in più sul percorso, dove ovviamente i controlli saranno più complicati.

La macchina organizzativa della Milano-Sanremo è comunque partita per una edizione, quella 2020, che sarà sicuramente molto diversa dal solito. Sia per i corridori che dovranno pedalare sotto un caldo torrido, che per la città, non certo abituata a pochi giorni dal Ferragosto ad un appuntamento del genere.