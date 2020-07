Sanremo: deturpata la nuova diga foranea di Portosole, dopo il 'graffito' sul treno eccone un altro (Foto)

Oggi è la giornata dei graffitari. Dopo quello su un treno ‘Jazz’ denunciato dall’Assessore regionale Gianni Berrino, ne arriva un altro ai danni della diga foranea di Portosole a Sanremo.

Ristrutturata sia sul piano strutturale (innalzando di diversi metri la barriera di scogli che protegge il porto turistico matuziano) che paesaggistico per una migliore qualità del paesaggio, è stata deturpata dai soliti ignoti.

La diga, lo ricordiamo, è stata raddoppiata in altezza creando così una nuova protezione dalla forza del mare anche dopo gli eventi meteo che hanno dimostrato quanto ci fosse l'urgenza di procedere alla messa in sicurezza della barriera e del suo innalzamento contro onde sempre più alte e forti, per preservare le barche ormeggiate all'interno.

Questa mattina è comparsa una scritta con alcuni disegni a dimostrazione dello scarso senso civico di alcune persone.