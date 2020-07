VallecrosiArt: al via il progetto di riqualificazione urbana con i murales di SteReal e KayOne (Foto)

Prende il via con la realizzazione dei primi murales VallecrosiArt, il progetto di riqualificazione urbana promosso da Stradedarts per il Comune di Vallecrosia e che fa della street art lo strumento di valorizzazione di questo antico borgo ligure.



L’intervento urbano di lancio di VallecrosiArt è affidato alla mano artistica di Stefania Marchetto in arte SteReal che dal 9 luglio è a Vallecrosia alle prese con la creazione di due grandi murales a tema marino, volti a riempire e decorare entrambi i lati del sottopassaggio di via Cristoforo Colombo. Dipingendo un totale di 24 metri di muro, su di un lato SteReal ha dato vita a un’enorme balena immersa nel blu, tra le onde del mare, mentre sull’altro ha dipinto una nave di carta che lo attraversa.



Lo scopo del progetto è riqualificare le mura che circondano l’unico punto di accesso al mare, snodo centrale e di passaggio per la città di Vallecrosia e per gli abitanti e i turisti che lo percorrono quotidianamente per raggiungere spiagge e lidi dislocati sulla costa.



Il lavoro di SteReal è il primo di dieci operazioni street che verranno messe in atto nei prossimi 3 anni; l’obiettivo di VallecrosiArt è quello di avvicinare la città di Vallecrosia a questa particolare forma d’arte e quindi portare, per la prima volta in questo borgo in provincia di Imperia, street artist tra i migliori della scena contemporanea e dal calibro artistico elevato, con l’intento di rigenerare zone dismesse o abbandonate.



Contemporaneamente a SteReal, infatti, un altro street artist milanese, KayOne (Marco Mantovani) ha dipinto il sottopasso di accesso alla pista ciclabile di Vallecrosia, rivalutando un altro punto focale per la città.



Con la direzione artistica di Alessandro Mantovani, founder e project manager di Stradedarts Urban Gallery, VallecrosiArt è il progetto numero 189 di una serie di eventi promossi da Stradedarts e realizzati in giro per tutta l’Italia. Occupandosi fin dal 1988 di writing e street art, Stradedarts promuove i migliori artisti italiani e stranieri del panorama di settore, street artist che, partendo dal graffitismo sui muri metropolitani, sono riusciti ad emergere nel mondo dell’arte contemporanea, creando un vero e proprio riferimento culturale per la Street Art e il Post-Graffitismo nazionale e internazionale.