Donna 34enne brasiliana cita in giudizio il Principe di Monaco che sarebbe il padre della figlia

Avrebbe nascosto per quindici anni l'identità del padre alla figlia, fino a quando le sue domande sono diventate talmente insistenti da costringerla a rompere il silenzio. Una 34enne brasiliana residente nelle Marche, secondo quanto evidenziato dall’agenzia Ansa, avrebbe deciso di citare in giudizio per il riconoscimento della paternità, il principe Alberto di Monaco.

La 34enne ha dichiarato all’agenzia nazionale di aver incontrato il principe a 19 anni senza sapere chi fosse, a Rio De Janeiro. Ora ha anche depositato una relazione, nella quale è stato scritto che la relazione risalirebbe al 2004 ma, una volta comunicato il stato interessante, l’uomo ha interrotto ogni contatto.

La donna ha scoperto l’identità del Principe solo quanto è arrivata in Italia. Ora ha chiesto la prova del Dna, dopo aver tentato invano una bonaria conciliazione con la famiglia Grimaldi.