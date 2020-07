CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 11 luglio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- 7 ORE PER FARTI INNAMORARE – ore 21.15 – di Giampaolo Morelli - con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo, Massimiliano Gallo - Commedia - "Valeria, donna avvenente e dal carattere deciso ma da sempre disillusa sull'amore, è un'implacabile maestra di rimorchio per uomini single ai quali insegna l'arte della seduzione, convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli biologici. Giulio è un giornalista di economia, uomo serio e po' prevedibile, convinto invece che in amore non si possano attuare delle strategie. Quando, a un passo dalle nozze, la fidanzata Giorgia lo lascia per il suo capo Alfonso, Giulio si ritrova scalfito nelle sue granitiche certezze, senza donna e senza lavoro. Deciso a riconquistare la sua ex andrà a lezione da Valeria, ma uno dei due dovrà cambiare idea. Perché innamorarsi è una scienza esatta o un mistero senza regole?…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- ODIO L'ESTATE – ore – 21.30 - di Massimo Venier - con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino, Carlotta Natoli - Commedia - "Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un'attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l'ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d'estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- BOMBSHELL – ore 21.15 – di Jay Roach - con Nicole Kidman, Charlize

Theron, Margot Robbie, Kate - McKinnon, Allison Janney – Biografico/Drammatico - "Ispirato a una storia vera, racconta l'incredibile storia delle donne che hanno spodestato Roger Ailes, l'uomo che ha contribuito a creare il più potente e controverso impero dei media di tutti i tempi, Fox News…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- RITRATTO DI UNA GIOVANE IN FIAMME – ore 21.15 – di Céline Sciamma - con Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino, Cécile Morel - Drammatico - "1770. Marianne, pittrice di talento, viene ingaggiata per fare il ritratto di Héloise, una giovane donna che ha da poco lasciato il convento per sposare l'uomo a lei destinato. Héloise tenta di resistere al suo destino, rifiutando di posare. Su indicazione della madre, Mariane dovrà dipingerla di nascosto, fingendo di essere la sua dama di compagnia. Le due donne iniziano a frequentarsi e tra loro scatta un amore travolgente e inaspettato…”

Voto della critica: ***

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







