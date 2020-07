L'Oroscopo di Corinne: le previsioni per la settimana dal 10 al 17 luglio

ARIETE: Con l’ultimo quarto di Luna che il 12 si forma nella vostra costellazione andrete spesso nel pallone così come una miriade di impegni caratterizzerà le prossime giornate lasciando esiguo spazio alla privacy e alla pace… Le incoerenze di un soggetto fatto alla sua maniera stizziranno poi, tramite un chiarimento, tra di voi le cose si sistemeranno. Una trasgressione mangereccia appagherà anche se dovreste moderarvi nel bere e nel mangiare. Conoscenze interessanti per i single.

TORO: Chi è già in panciolle trascorrerà orette memorabili divertendosi un sacco mentre chi è ancora al rusco dovrà fronteggiare tipi indigesti, contrastare la stanchezza assumendo potassio e vitamine, decifrare un enigma che da tempo arrovella, sostenere chi si trova difficoltà e liberarvi da sensi di colpa che non hanno ragione di esistere. In campo affettivo, se liberissimi, fatevi avanti con chi interessa mentre se accoppiati cercate un diversivo che vada bene per entrambi.

GEMELLI: Sarà per la debolezza, un acciacchino, un tipo esasperante, dei soldi da risparmiare, una questione da decifrare, fatto sta che non vi sentirete al top mal assoggettandovi a limitazioni e paternali o arrivando a raccontare delle innocue bugie pur di farvi i cavoli vostri o non dover sempre dare delle giustificazioni… E poi rammentate che tra tante pesche buone se ne celano di marce e che sta a voi scoprirle e scartarle prima che avvelenino ulteriormente. Domenica carina.

CANCRO: Se torchiati da circostanze avverse affidatevi alla pazienza e guardate avanti… tanto lo stato di alcune cose non si può cambiare e indietro è impossibile tornare… Se invece la vita scorre linearmente gustate l’attimo fuggente, combinate qualcosina di gaudente e fregatevene altamente di gente impicciona o maldicente rivalutando invece un’amicizia. Semaforo verde per i vacanzieri, gli innamoratini, gli sposini e i ragazzini… Regalini o bisbocce per chi solennizza il compleanno.

LEONE: Sormontate le ingannevoli apparenze e, partendo dal presupposto che non si deve giudicare un libro soltanto dalla copertina, imparate a conoscere più approfonditamente una persona ermetica che si nasconde dietro mille paure… Poi cominciate a degustare il soave gusto delle ferie: al mare o ai monti non importa l’essenziale è allontanarvi dal solito habitat e riposare… Una cena o pranzo succulento renderà lo stomaco malcontento. Stramberie nel weekend.

VERGINE: Arguti, perspicaci, laboriosi ma fiacchi e sfibrati non vedete l’ora di respirare il salubre venticello delle ferie e dell’ozio… Se ciò non è fattibile, pazientate, sopportate le paturnie altrui e poi al momento opportuno, alzate le tende senza rendere conto a nessuno… Adiacenze con un personaggio incoerente, progetto da incanalare entro fine mese e controversie tra coppiette. Lievi indisposizioni o larvati magoni. Passeggiate, feste o cenette invece vi ritempreranno.

BILANCIA: Gli astri invitano alla diffidenza perché con l’opposizione di Marte le infinocchiate saranno a portata di giornata… C’è inoltre chi vi critica in sordina tentando di ficcare il naso nelle vostre faccende private ma basterà limitare le intime confidenze e ogni rogna verrà scampata… Fattibili gite, viaggi, scampagnate, abbuffate o scarpinate tra sabato e lunedì ed amici da contattare per una pizza e liberatorie chiacchierate. Occhio alle scottature: sia affettive che solari!

SCORPIONE: Gli effetti di Saturno quadrato al Sole li avete sperimentati per mezzo di inquietudini e disagi…Ora sta a voi mutare il corso di ciò che non funge adoperando sia la testa che il cuore e se ultimamente vi siete comportati evasivamente rimediate prima di perdere ciò a cui maggiormente tenevate… Le cose comunque nel complesso iniziano ad andare meglio ed avrete le idee più chiare sul come impostare un rapporto interpersonale. Invito da non declinare e piacere da ricambiare.

SAGITTARIO: Un po’ di trambusto inquina l’atmosfera e far programmi a lunga scadenza al presente non conviene… poi a forza di ascoltare troppo diversi pareri alla fine non saprete più a cosa credere e cosa fare riguardo una situazione che vi fa penare. Confidate invece nel supporto di una savia consigliera pronta a darvi delle dritte e in amore coltivate un sogno che, se non lo commutate in un incubo, da qualche parte porterà. Acciacco da lenire, contatti con luoghi acquatici e ritrovo ruspante.

CAPRICORNO: Si delinea una settimana più curiosa di una pettegola comare: vi capiteranno infatti dei fatterelli strani, dovrete sopperire a delle spese e in ambito domestico o sentimentale scoppierà qualche temporale bofonchiando persino con chi ne può nulla delle vostre paturnie… Simultaneamente riceverete una novella totalmente inaspettata… Lo stato di salute, per taluni, lascerà un po’ a desiderare: fate delle accurate analisi, curando sia l’alimentazione che la circolazione.

ACQUARIO: Preparatevi psicologicamente ad una fase ambivalente: da un lato alcuni timori svaniranno e le stelline vi sosterranno mentre dall’altro Saturno nel segno fomenterà nervosismo, ritardi ed impedimenti ma facendo della positività un baluardo ve la caverete egregiamente! Non da escludere alterchi con un uomo, un familiare da riprendere per il suo bene, degli aggeggi da aggiustare e un weekend peculiare. Sborsi per la casa. Colon irritabile o doloretti sparsi.

PESCI: Non lo potete negare… siete stanchi e stufi di trottare… Quindi se l’occasione si presenta non esitate a librare verso località di montagna, al lago o al mare, avendo ovviamente l’accortezza di indossare la mascherina e rispettare le norme correnti. Se costretti invece a restate nell’habitat consueto, toglietevi uno sfizietto, andate a fare un mini giretto e coccolatevi… In ambito sentimentale succederà un fatto insperato così come vi giungerà un altrettanto inatteso comunicato.

Le stelle riflettono la luce delle nostre speranze….

