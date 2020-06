Sanremo: per essere più vicino ai cittadini, Fratelli d'Italia istituisce i ‘dipartimenti tematici’

“Fratelli d'Italia cresce! I dati nazionali ci confermano che il partito è in crescita anche perchè si è sempre dimostrato coerente con le proprie idee e principi”. Ad affermarlo è il coordinatore matuziano del partito della Meloni Antonino Consiglio che continua: “A livello comunale abbiamo deciso di istituire i ‘dipartimenti tematici’ al fine di poter essere più vicini ai cittadini e riuscire ad ascoltare, e meglio aiutare, a porre in evidenza le problematiche, ma anche le proposte. Vogliamo dar voce a coloro che non solo hanno problemi o questioni da porre, ma anche consigli e idee per migliorare la nostra bella città.

Negli ultimi mesi molte persone si sono avvicinate a FDI e questo, oltre a riempirci di orgoglio, ci investe di una responsabilità maggiore e ci dà la conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione e che l'impegno profuso dai nostri esponenti a livello regionale, provinciale e comunale sta dando i suoi frutti".

Prosegue Consiglio specificando che all'interno dei dipartimenti ci saranno coloro che hanno dimostrato la volontà e la capacità di mettersi in gioco al servizio della comunità, persone con competenze diverse e specifiche impiegate nei campi di loro conoscenza e coordinate da un responsabile che riferirà direttamente ai vertici del partito.

I dipartimenti sono 7 e coinvolgono 38 persone. Conosciamoli nel dettaglio:

Lavori pubblici, Urbanistica, Arredo Urbano, Patrimonio edilizia - Presidente Alessandro Albiosi coadiuvato da Daniela Giovinazzo, Marco Caldarelli, Giorgio Fracchia, Ivan de Benedetto;

Cultura e Turismo - Presidente Davide Spinosi coadiuvato da Grazia Longhitano, Alessandro Martino, Gianfranco Nezzo, Casimiro dall'Arco Talarico, Fabrizio Lupi;

Servizi Sociali Sanità Scuole - Presidente Antonella Basso coadiuvata da Elena Lanteri Cravet, Paolo Ferrero, Stefano Cattunar, Enzo Mosconi, Alessio Toga;

Sicurezza Violenza domestica Legalità Viabilità – Presidente Stefano Bottero coadiuvato da Marina Agostino, Claudia Rodini, Alessandro Santucci;

Frazioni, Floricoltura – Presidente Davide Franceschini coadiuvato da Carlo Pavone, Graziano Pedante, Giovanni Nezzo, Davide Laguardia, Daniele Giordano;

Organizzazione eventi e banchetti – Presidente Nuccio Longhitano coadiuvato da Cristina Cappelletti, Adolfo Scafeo;

Attività produttive e Sport – Presidente Alfredo Guerrino coadiuvato da Elisa Balestra, Sara Astolfi, Angela Guacci, Fabio Mesiano, Maurizio Gonzales, Enzo Eremita, Stefano Battagli.

Rinnoviamo il nostro impegno di sempre – conclude il portavoce FDI - nel voler essere in mezzo alla gente e con la gente, insieme con coerenza e volontà per proporre e realizzare progetti e iniziative e per far si che le critiche siano costruttive e propositive per un futuro e una qualità di vita migliore”.