Ventimiglia: ufficiale l’ingresso in consiglio di Gabriele Sismondini “'Buonsenso' sarà la mia parola d’ordine”

Il consiglio comunale di questa sera ha ufficializzato l’ingresso del neo consigliere Gabriele Sismondini tra le fila del gruppo di opposizione ‘Ventimiglia Riparte’. In quanto primo dei non eletti, prende il posto del collega Giovanni Ballestra dimessosi lo scorso 7 giugno proprio durante la seduta del consiglio (leggi la notizia cliccando QUI). Ballestra, ex candidato sindaco, ha lasciato la politica attiva locale dopo 22 anni di attività.

“Sono emozionato e contento di far parte del consiglio comunale, voglio ringraziare Giovanni Ballestra che mi ha dato questa possibilità, immagino che la sua non sia stata una scelta semplice - ha dichiarato questa sera Sismondini all’atto della surroga - manterrò la sua linea con un’opposizione costruttiva per il bene dei cittadini. Dobbiamo tenere a mente che in una situazione di emergenza la politica deve giocare da protagonista e servirà buonsenso, che sarà la mia parola d’ordine nel mio lavoro in minoranza”.



“Nella sua famiglia c'è una continuità con il lavoro di questo consiglio comunale - ha aggiunto il sindaco Gaetano Scullino - le do il benvenuto e le auguro di lavorare al meglio per il bene della città, mi fa molto piacere l'utilizzo del buonsenso soprattutto quando siamo chiamati ad amministrare una città con difficoltà e aspettative. È importante convivere e ricercare sempre il bene comune, sono certo che anche dai banchi di un'opposizione costruttiva, moderata e ragionata darà un valore aggiunto a questo consiglio comunale”.