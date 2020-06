Ventimiglia: modifica all’ordinanza per la chiusura anticipata dei locali, Bistolfi (FI) “Grande soddisfazione per la decisione del sindaco dopo la nostra richiesta”

“Forza Italia esprime grande soddisfazione nell’apprendere, a seguito delle recenti riunioni maggioranza, che il sindaco Gaetano Scullino ha deciso di modificare l’ordinanza che prevedeva la chiusura anticipata dei locali e lo stop alle attività musicali in orari troppo restrittivi, essendo stato il primo partito a richiedere un intervento che potesse tutelare in un momento economicamente così difficile le attività commerciali e le imprese del settore turistico ricettivo”. Così interviene Filippo Bistolfi, responsabile regionale dei rapporti con gli enti locali e candidato alle prossime elezioni regionali per Forza Italia, in merito alla discussione interna alla coalizione del centrodestra sull’ordinanza tanto discussa in città.

"Esprimiamo soddisfazione soddisfazione per il lavoro di squadra portato avanti dalla sezione cittadina del partito - dicono i coordinatori cittadini Gabriele Amarella e Marco Agosta - in sinergia con il gruppo consiliare di Forza Italia e con l’assessore al commercio Matteo De Villa e ringraziamo il sindaco per aver, con buon senso, accettato le nostre proposte”.