Ventimiglia: la Lega soddisfatta dell'incontro con il Sindaco "Ora al lavoro per trovare un testo condiviso"

“Dopo l'incontro di stamane in cui il Sindaco ha incontrato il gruppo Consiliare e gli Assessori siamo soddisfatti che lo stesso abbia capito che l'ordinanza firmata da lui solo pochi giorni fa, senza il nostro coinvolgimento, sia da rivedere con la massima urgenza”.

Interviene in questo modo la Lega di Ventimiglia, dopo la riunione di oggi con il primo cittadino. “L'ordinanza – prosegue la Lega - che non prevede un termine al 30 giugno come erroneamente dichiarato da più parti, verrà quindi completamente rivista. Il passo indietro del Sindaco è un atto di responsabilità che apprezziamo e che permette alla maggioranza di poter continuare a lavorare per il bene della città”.

“Il Vice Sindaco Simone Bertolucci è già al lavoro per un testo condiviso e di buonsenso, volto a porre in essere misure più morbide a vantaggio di gestori ed esercizi commerciali senza dimenticare l'attenzione doverosa all'ordine pubblico e l'emergenza Covid”.