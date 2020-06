Coronavirus: calano i positivi ma il trend è in aumento su ospedalizzati e pazienti in sorveglianza attiva

Prosegue il calo (anche se in modo inferiore) dei positivi al coronavirus nella nostra regione: quest'oggi si arriva a quota 1.577, ovvero 17 in meno di ieri. Ad Imperia e provincia i positivi al covid sono 169, ovvero 2 in meno di ieri. In tutto le persone morte dal’inizio dell’emergenza nella nostra regione sono 1.551, una in più di ieri ma nessuno nelle ultime 24 ore.

In diminuzione anche i dati relativi agli asintomatici monitorati, 1.515 su scala regionale (-20) mentre chi presenta sintomi come febbre, tosse o dispnea, sono ad oggi 62 pazienti, 3 in più da ieri. Il totale dei guariti, con due test consecutivi negativi, si attesta a 6.809 pazienti, 20 più di ieri. Sale anche il numero dei soggetti in isolamento domiciliare oggi a 193 (+2 rispetto a ieri).

In lieve aumento il dato dei pazienti ospedalizzati che in tutto sono 62 (3 in più rispetto a ieri), uno dei quali in terapia intensiva. Trend in preoccupante salita per i soggetti in sorveglianza attiva che sono 473, ossia 79 in più rispetto a ieri. Il totale del test effettuati ammonta a 138.694 (1.115 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 169 (-2)

Savona 199

Genova 1.160

La Spezia 49

In fase di verifica 1

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 9 (1 in terapia intensiva) -2

Asl 2 - 12 (nessuno in terapia intensiva) -2

San Martino - 8 (nessuno in terapia intensiva) -

Galliera - 10 (nessuno in terapia intensiva) +5

Asl 3 - 13 (nessuno in terapia intensiva) +2

Asl 4 - 5 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 5 - 5 (nessuno in terapia intensiva) -

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 – 76 (-1)

Asl 2 – 81

Asl 3 - 182

Asl 4 - 70

Asl 5 - 64