Secondo le statistiche: chi sono i clienti delle escort e perché “ci vanno”?

Il mondo del sesso a pagamento è molto cambiato negli ultimi dieci anni, probabilmente per via delle nuove tecnologie e del successo dei social che hanno reso i contatti fra le persone molto più facili, anche senza dover pagare. Si stima infatti che dieci anni fa erano 9 milioni gli uomini che pagavano per avere rapporti, mentre oggi il numero si è abbassato a 2,5 milioni. Per qualcuno il motivo è la crisi economica, ma nella realtà questo pare non essere che un motivo secondario.

Il sesso è, pare, per l’uomo un bisogno quasi primario e irrinunciabile. La maggior parte degli uomini che vanno con le escort, infatti, sono sposati. Dieci anni fa si trattava del 70%, oggi del 50%: in ogni caso si parla di numeri elevati. La restante percentuale è costituita da single e giovani in cerca di compagnia.

Come si cercano le escort?

Trovare una escort è più facile di quello che si pensi. Grazie all’evoluzione tecnologica e ai progressi di internet, infatti, “l’abbordo” si è fatto molto più immediato, rapido, facile e meno rischioso. Basta cercare un portale nella propria zona, contattare la ragazza e fissare un appuntamento: niente più banconi del bar degli hotel o altre cose ormai riservate solo ai film. Se sei di Torino cercherai quindi un sito di annunci di escort a Torino , scegliendo fra le proposte locali in modo da poterti incontrare con questa professionista facilmente e senza fare molta strada.

La discrezione è un elemento fondamentale in questo mondo, per questo il fatto di abitare nella medesima città di colei con cui si passa qualche serata fuori dalle righe, non costituisce un problema. È indispensabile tuttavia prestare attenzione a trovare la propria escort su un sito che sia affidabile per evitare di rispondere ad un annuncio di una donna di un certo tipo per poi incappare in tutt’altro.

Chi sono i clienti delle escort?

La categoria più diffusa, come detto, è lo sposato insoddisfatto. La routine, la noia, la mancata ormai intesa sessuale di coppia sono tutti buoni motivi per questi soggetti per cercare una escort, visto che un’amante costituisce solo una nuova questione da gestire, rischiosa peraltro. Per altri uomini la escort è un lusso che amano concedersi: un’evasione, uno svago, nonché un simbolo di potere. Sono queste quindi persone abbienti, di solito che lavorano lontane da casa.

C’è poi chi ha bisogno di una professionista per soddisfare bisogni sessuali border line, perversioni di cui non intendono parlare, specie con la propria moglie o fidanzata. Si tratta di chi ha gusti particolari: che cerca trans o altre professioniste del sesso “speciale”. Ci sono poi i dipendenti dal sesso, che ne hanno bisogno spesso e che non possono di conseguenza fare a meno del sesso a pagamento. In molti casi, anche se ovviamente non è una regola, si tratta di uomini che conducono una doppia vita: mariti irreprensibili da una parte e rei, con doppio segreto telefono e una doppia vita. Parte di questi dipendenti del sesso, invece, ne sono orgogliosi e se ne vantano.