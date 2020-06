Sanremo: il 'Consolato del Mare' ha potato le piante, riordinato l'area portuale e ripulito le acque

Il Consolato del Mare di Sanremo, organo tecnico della Famija Sanremasca, ha proceduto, nei giorni scorsi, alla potatura piante e riordino dell' area intorno al Fanale di Portovecchio, il cosiddetto ‘Faretto’.

Con la procedura ‘Semel in anno’ ha inoltre ripulito le acque di superficie di Portovecchio riportando a terra plastica e numerose cassette di polistirolo, altamente inquinanti. Sono state raccolte da terra, in area diga Foranea, dozzine di bottiglie di vetro e di plastica in quantità preoccupante, lattine e tronchi d'albero, il tutto regolarmente conferito.

Una delle passeggiate più belle della città, lungo il molo Lungo di Portovecchio, inquinata da abbandoni anche pericolosi, mascherine, guanti in plastica e siringhe. Il Consolato del Mare ringrazia il gruppo de i ‘Deplasticati’ che, con costanza e generosità, si occupano anch'essi del problema. Auspica infine maggiore civismo e controllo da parte delle autorità per questi reati e continuerà la sua opera di protezione e difesa delle aree portuali e del Mare.