Aurelia Bis, il Ministro De Micheli: “Nel piano strategico per la Liguria abbiamo chiesto ad Anas una revisione, progettazione entro la fine dell’anno” (Video)

“Ad inizio anno stavamo preparando il piano strategico per la Liguria, che ora sarà dopo le elezioni, e abbiamo chiesto ad Anas una revisione dei progetti esecutivi depositati perché ormai sono vecchi e per avere la certezza che siano coerenti in termini di normative europee ed eventualmente cambiarli per poter avere una progettazione entro la fine dell’anno”.

Con queste parole il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenuta oggi all’inaugurazione dei lavori per la pista ciclabile di Imperia, ha risposto alle domande dei cronisti in merito ai progetti per la realizzazione della Armo-Cantarana e per il tanto atteso prolungamento dell’Aurelia Bis. Mancano diversi chilometri in direzione Levante e Ponente, oltre al tanto atteso completamento dello svincolo di San Martino, rimasto a metà.

“Po avremo l’aggiornamento del programma di contratto con Anas - ha aggiunto il Ministro - con diversi fondi necessari per la realizzazione delle opere”.