Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 22 a domenica 28 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 22 GIUGNO

SANREMO

10.00. ‘La Sanremo di Italo Calvino’: visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino: la casa dove visse con la sua famiglia, i luoghi descritti nei suoi racconti e quelli da lui preferiti. Ritrovo in Piazza Colombo sotto il ‘pino’ (7 euro), info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)

IMPERIA

11.15. Cerimonia di inaugurazione della Pista Ciclopedonale della Città di Imperia presso l'ex Stazione Fs di Porto Maurizio

18.00. Festa di San Giovanni 2020 in piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestre con la fiera di ‘Mercantlneja’ + point di MediterraneaCucina + esposizione di auto d'epoca curata da Autostory + intrattenimento per i più piccoli. Fino al 28 giugno (più info)

VENTIMIGLIA



9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507

BORDIGHERA

9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

17.30. Storie e Leggende di Bordighera: visita al centro storico partendo dalla chiesa di Sant'Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (7 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant'Ampelio, info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

TRIORA

15.00-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni)





WORK IN PROGRESS...





MARTEDI’ 23 GIUGNO

SANREMO

15.00-18.00. Apertura della Piccola Biblioteca della Pigna sita in piazza Capitolo 5 (martedì h 15/18 e sabato h 9/12)

IMPERIA

18.00. Festa di San Giovanni 2020 in piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestre con la fiera di ‘Mercantlneja’ + point di MediterraneaCucina + esposizione di auto d'epoca curata da Autostory + intrattenimento per i più piccoli. Fino al 28 giugno (più info)

18.00. Presentazione del libro ‘Quarant'anni di storia du Comitattu’ curato da Marco Marvaldi. Presenta Anna Boriasco. A cura del Comitato san Giovanni e Tradizioni Oneglicsi. Sala Conferenze Musco dell'Olivo ‘Carlo Carli’, via Garessio 13

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113



9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì, sabato h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

BORDIGHERA

9.00-13.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39, info 0184263601

9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

16.30. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (7 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (tutti i martedì sino all’8 settembre)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

TRIORA

15.00-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni)

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO

IMPERIA

18.00. Festa di San Giovanni 2020 in piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestre con la fiera di ‘Mercantlneja’ + point di MediterraneaCucina + esposizione di auto d'epoca curata da Autostory + intrattenimento per i più piccoli. Fino al 28 giugno (più info)

21.30. Proiezione su maxi schermo della partita Roma-Sampdoria presso la sede del ‘Roma club Imperia Francesco Totti’ di Imperia (invito aperto ai tesserati e non). ‘Camping De Wijnstok’ in Via Poggi 2

VENTIMIGLIA

8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì, sabato h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

BORDIGHERA

9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

TRIORA

15.00-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni)



GIOVEDI’ 25 GIUGNO

SANREMO

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

IMPERIA

18.00. Festa di San Giovanni 2020 in piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestre con la fiera di ‘Mercantlneja’ + point di MediterraneaCucina + esposizione di auto d'epoca curata da Autostory + intrattenimento per i più piccoli. Fino al 28 giugno (più info)

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì, sabato h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

BORDIGHERA

9.00-13.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39, info 0184263601

9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

TRIORA

15.00-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni)





VENERDI’ 26 GIUGNO

SANREMO

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura al pubblico di Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

18.00. Festa di San Giovanni 2020 in piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestre con la fiera di ‘Mercantlneja’ + point di MediterraneaCucina + esposizione di auto d'epoca curata da Autostory + intrattenimento per i più piccoli. Fino al 28 giugno (più info)

VENTIMIGLIA

8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-12.30. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì, sabato h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

BORDIGHERA



9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

DIANO MARINA

9.00-17.00. Apertura del Museo Civico del Lucus Bormani. Palazzo del Parco in Corso Garibaldi 60 (venerdì e sabato h 9/12-15/17)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

TRIORA

15.00-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni)



SABATO 27 GIUGNO

SANREMO



9.00-12.00. Apertura della Piccola Biblioteca della Pigna sita in piazza Capitolo 5 (martedì h 15/18 e il sabato h 9/12)

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

IMPERIA



18.00. Festa di San Giovanni 2020 in piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestre con la fiera di ‘Mercantlneja’ + point di MediterraneaCucina + esposizione di auto d'epoca curata da Autostory + intrattenimento per i più piccoli. Fino al 28 giugno (più info)

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì, sabato h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

BORDIGHERA



8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

13.00-17.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39, info 0184263601

DIANO MARINA

9.00-17.00. Apertura del Museo Civico del Lucus Bormani. Palazzo del Parco in Corso Garibaldi 60 (venerdì e sabato h 9/12-15/17)

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora ((h 10.30/12-15/18.30)





DOMENICA 28 GIUGNO

SANREMO

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

IMPERIA

18.00. Ultimo giorno della Festa di San Giovanni 2020 in piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestre con la fiera di ‘Mercantlneja’ + point di MediterraneaCucina + esposizione di auto d'epoca curata da Autostory + intrattenimento per i più piccoli (più info)

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

BORDIGHERA



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

OSPEDALETTI

9.30. ‘Cani da Soccorso - Ricerca in Superficie’: giornata guidata da Ilaria Dellepiane, istruttrice e operatrice soccorso cinofilo in Protezione Civile, sui seguenti argomenti: motivazione, gestione del cane, impostazione della ricerca, ruolo del figurante. Evento a cura Campo di addestramento ‘Terre di Confine’ a Taggia, info 348 0721899

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora ((h 10.30/12-15/18.30)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate