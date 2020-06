Sanremo: si è spento all’età di 96 anni il professor Dino Cavalli, personalità di spicco della medicina ligure

Si è spento all’età di 96 anni il Prof. Dott. Dino Cavalli, personalità di spicco della medica ligure. È stato per molti anni primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Sanremo facendo diventare il reparto un centro di eccellenza nel panorama ligure prima di andare in pensione negli anni novanta. Ha collaborato per molti anni con il Prof. Pescetto punto di riferimento delle Ginecologia genovese. Professionista conosciuto e stimato nella provincia di Imperia per le sue doti non solo professionali ma anche umane facendo della professione medica una missione. Si è dedicato tutta la vita al lavoro e alla famiglia ma anche al suo hobby preferito, l’equitazione. È stato Presidente del circolo ippico di Sanremo per più di vent’anni portando il circolo ai massimi livelli nazionali organizzando concorsi internazionali a cui partecipavano gli olimpionici Mancinelli, D’Inzeo e Nuti. Lascia la moglie Anna e i figli Alessandro e Fabrizio.