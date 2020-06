Ventimiglia: serie di servizi dei volontari della Croce Rossa Italiana, i ringraziamenti di Presidente e Consiglio

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della Croce Rossa di Ventimiglia ringraziano i Volontari per la loro encomiabile disponibilità per tutte le attività svolte dalla continua distribuzione viveri alle famiglie del comprensorio intemelio, al servizio pronto spesa e farmaco, al servizio d'assistenza presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale e Geometri E. Fermi per garantire lo svolgimento degli esami di maturità in sicurezza, grazie alla convenzione tre la Cri ed il Ministero dell'Istruzione, e all'indagine sierologica nuovo coronavirus.

La Croce Rossa informa che, in caso di ricezione di telefonate dal numero 06/5510 si tratta dei Volontari perchè l’ente sta cercando, in collaborazione con il Ministero della Salute e l'Istat, 150.000 persone di ogni età, genere e area geografica per l'indagine sierologica sul Covid-19.